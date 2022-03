Inicijativa o diferenciranoj stopi dobra, ali neće proći

SARAJEVO, BANJALUKA - Iako se gotovo svi slažu s tim da je ideja o uvođenju diferencirane stope PDV-a dobra i potrebna, gotovo je izvjesno da na predstojećoj sjednici Predstavničkog doma parlamenta BiH poslanici neće izglasati izmjene Zakona o PDV-u koje idu u smjeru da PDV na osnovne životne namirnice i lijekove iznosi 10 odsto, a na luksuz i luksuznu robu 22 odsto.

Razlozi zbog kojih poslanici, uglavnom bošnjačkih političkih partija, neće podržati izmjene Zakona o PDV-u koje je predložio SNSD su razni, u SDA još ranije su rekli da je inicijativa dobra, ali da dolazi od kluba poslanika koji sedam mjeseci ne dolazi u parlament, dok u Našoj stranci ističu da se radi o populizmu.

"Bilo bi dobro da se to ostvari, ali smatramo da je ovdje riječ o predizbornoj aktivnosti Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a i stranke iz koje dolazi. To nije interventna mjera, jer je potrebno minimum šest mjeseci i to pod uslovom da sve ide kako treba da se to počne primjenjivati, a nama trebaju konkretne mjere da se zaustavi divljanje cijena. Mislim da se radi o čistoj demagogiji", rekla je Mirjana Marinković Lepić iz Naše stranke.

U SDA još ranije su istakli da je inicijativa dobra, ali da je problem što dolazi od Kluba poslanika SNSD-a, koji sedam mjeseci nisu dolazili u parlament, a onda tako važan zakon predlažu po hitnom postupku, na koji se ne može amandmanski djelovati.

"Inicijativa i prijedlog treba da krenu od Savjeta ministara BiH, koji će sa UO UIO napraviti procjenu efekata smanjivanja PDV-a sa 17 na 10 odsto i povećanja na 22 odsto za neku luksuznu robu. Takav je zakon da ne možete mijenjati akt dok ne dobijete stav UIO, a ima i odluka Ustavnog suda BiH koja kaže da se ne može bez odluke UO bilo šta raditi kad je u planu izmjena i dopuna Zakona o PDV-u", rekli su nedavno u SDA.

Za razliku od bošnjačkih političkih partija, u partijama sa sjedištem u Republici Srpskoj kažu da je inicijativa dobra i da je treba podržati, ali istovremeno naglašavaju da tu podršku treba da obezbijedi SNSD sa svojim koalicionim partnerima.

"PDP je ranije predlagao diferenciranu stopu, ali nije prošlo i sada se pokazuje da je takav stav većine bio greška. Rastom cijena ugrožen je životni standard stanovništva u Republici Srpskoj i mi podržavamo prijedlog rasterećenja cijena, međutim očekujemo od SNSD-a, koji čini većinu sa SDA i HDZ-om, da obezbjedi podršku za prijedlog izmjena Zakona o PDV-u", rekla je Mira Pekić, poslanica PDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, dodajući da treba imati u vidu i zaključke NS RS i da je o ovim izmjenama trebalo da se izjasne i Narodna skupština Republike Srpske i Vlada Republike Srpske.

Ono što je zanimljivo jeste da se predloženim izmjenama Zakona o PDV-u traži da se, ukoliko bi one bile usvojene, diferencirana stopa primjenjuje do 31. decembra 2022. godine i pored toga što su iz Uprave za indirektno oporezivanje u nekoliko navrata isticali da im samo za promjenu softvera i obuku zaposlenih treba najmanje šest mjeseci da bi mogli početi primjenjivati bilo koju drugu stopu od 17 odsto.

U Klubu SNSD-a, koji je predlagač izmjena Zakona o PDV-u, kažu da su inflacija i poremećaji na tržištu veliki i da se mora reagovati te da će "kruta" društva, političke partije i društva koja nisu spremna na brze akcije i prilagođavanje iz svega izaći sa puno više negativnih posljedica.

"Radi se o dobronamjernoj inicijativi, ali se pokazuju stavovi koji su u suprotnosti sa realnim pristupom ovoj zemlji, njenim prilikama i njenoj kompoziciji", rekla je Snježana Novaković Bursać, šef Kluba poslanika SNSD-a, dodajući da neće da prejudicira ishod glasanja, ali da je SNSD-u fokus stabilizacija prilika u Republici Srpskoj.

Prijedlog diferenciranih stopa

10 %

lijekovi, brašno, hljeb dobijen od svih vrsta brašna, mlijeko i mliječni proizvodi, jestiva ulja, jestive masnoće životinjskog i biljnog porijekla, so, šećer, homogenizovana dječja hrana.

22 %

visokokvalitetna vina i alkoholna pića, visokokvalitetne cigare i cigarilosi, luksuzni parfemi, toaletne vode i kozmetika, uključujući proizvode za ljepotu i šminku, odjeća i obuća od krzna i kože od reptila, nakit i srodni proizvodi, satovi i njihovi dijelovi, vrhunski električni ili optički aparati, luksuzna vozila za prevoz lica na zemlji, u vazduhu ili vodi, umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti, pirotehnički proizvodi za vatromete, upaljači za cigarete (mehanički ili električni), džepni, stolni i ostali od plemenitih metala, luksuzna nalivpera, oružje.