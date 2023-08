Inicijativa za poništenje rješenja za Centralno spomen-obilježje u Banjaluci

Članovi radne grupe za izgradnju Centralnog spomen-obilježja borcima u Odbrambeno-otadžbinskom ratu predali su danas Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske inicijativu za poništenje ili ukidanje rješenje grada Banjaluka o gradnji spomenika.

Članovi radne grupe, na čelu sa Darkom Matijaševićem, traže poništenje zbog, kao navode, niza nezakonitosti.

Matijašević je rekao da je cilj inicijative dovođenje svih dosadašnjih procedura u zakonske okvire.

"Analizom smo ustanovili da postoji niz materijalnih činjenica i dokaza koji ukazuju na to da ovo ministarstvo, kao nadležni drugostepeni organ po pravu nadzora treba da poništi ili ukine to rješenje. Povrijeđeno je i narušeno više materijalnih propisa, i to Zakon o uređenju prostora i Zakon o upravi i lokalnoj samoupravi i učinjen je niz protivzakonitih aktivnosti", naveo je on.

(RTRS)