Inspekcija KS kontroliše učesnike u saobraćaju zbog zagađenja zraka

SARAJEVO - Kantonalna Uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo je, shodno Naredbi o proglašenju epizode „upozorenje“ u Kantonu Sarajevo od 3. januara ove godine, intenzivirala aktivnosti i nadzore nadležnih inspekcija vezano za provođenje mjera iz Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerene zagađenosti zraka u tom Kantonu.

Saobraćajna i cestovna inspekcija kontrolišu zabranu saobraćaja za teretna motorna vozila glavnom gradskom longitudinalnom saobraćajnicom, te vrše kontrolu zabrane kretanja automobila čiji dizel motori imaju normu EURO 2 i manju.

Inspekcija zaštite okoliša kontroliše pojavne oblike zagađenja zraka na području kantona, te vrši kontrolu poštivanja mjera smanjenja temperature u prostorijama koje se zagrijavaju za minimalno tri stepena za sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50kW koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja.

KUIP u saradnji sa federalnom i opštinskim urbanističko-građevinskim inspekcijama prati stanje na terenu vezano za zabranu izvođenja grubih građevinskih radova na otvorenom prostoru.

U tom smislu nadležne opštinske inspekcije svakodnevno obilaze teren i aktivna gradilišta, te upozoravaju izvođače radova na obavezu poštivanja te mjere, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti ovlaštene su za poduzimanje i drugih zakonom predviđenih mjera, uključujući i pokretanje prekršajnog postupka, odnosno izdavanje prekršajnog naloga.

Za nepoštivanje navedene mjere predviđena je novčana kazna u iznosu 1.000 do 5.000 KM za pravno lice odnosno 500 do 1.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu. Za fizička lica kazna iznosi 500 do 1000 KM.

Iz KUIP pozivaju građane Kantona Sarajevo da uočene nepravilnosti ili nepoštivanje mjera od obveznika prijave KUIP-u telefonski ili mailom na poznate brojeve i adrese.