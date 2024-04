Instaliran prvi inovativni uređaj za dezinfekciju vode u BiH

VELIKA KLADUŠA - Inovativni uređaj za dezinfekciju vode, prvi takav u Bosni i Hercegovini, instaliran je na pumpnoj stanici Slapnica, odakle se građani Velike Kladuše snabdijevaju pitkom vodom.

Prema riječima Esada Čovića, direktora preduzeća "Vodovod i kanalizacija", koje upravlja pomenutim vodovodom, uređaj predstavlja novu tehnologiju koja radi na principu proizvodnje tečnog hlora putem elektrolize iz soli, bez štetnih posljedica po okoliš.

"Vodovod će na ovakav način imati vlastitu proizvodnju hlora i neće zavisiti od isporuke i cijene, a što je najvažnije, posjedovaćemo da je ovo ekološki način proizvodnje koji nije opasan kao gasni hlor. To nam donosi i ekonomske olakšice, jer je so koja se koristi za proizvodnju hlora mnogo jeftinija od industrijskog hlora, a sve će nam to osigurati bolji kvalitet vode", istakao je Čović.

Prema njegovim riječima, ovakav način tretmana pitke vode prisutan je u razvijenim evropskim zemljama, a u narednom periodu planirana je ugradnja ovog uređaja i na preostale četiri pumpne stanice u Velikoj Kladuši kako bi se svim korisnicima osigurala kvalitetnija i zdravstveno ispravna voda za piće.

Projekat instaliranja pomenutog uređaja koštao je 55.000 maraka, od čega je 40.000 osigurano od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša USK, a ostatak od strane pomenutog velikokladuškog preduzeća.

