Institucije BiH ne mare za preporuke revizora

SARAJEVO, BANJALUKA - Institucije Bosne i Hercegovine nisu u potpunosti sprovele nijednu od preporuka revizora u vezi s pitanjem izvještaja o upravljanju grantovima, koji je još 2016. godine pokazao da upravljanje grantovima nije efikasno i transparentno te da se za iste projekte dobijaju sredstva od različitih institucija.

"Dodjela grant sredstava iz tekuće rezerve je i dalje bez prethodno javno objavljenog poziva. Iako su preduzimane određene aktivnosti na unapređenju, još ima prostora za sistemsko uređenje procesa dodjele grant sredstava, a tome će sigurno doprinijeti rad na realizaciji datih preporuka koje još nisu realizovane", zaključili su revizori u nedavno objavljenom izvještaju praćenja realizacije preporuka revizije učinka "Upravljanje grantovima u institucijama BiH".

Ipak, iako nisu sprovele nijednu preporuku od njih 11, početne aktivnosti započete su na šest preporuka, dok su četiri samo djelimično sprovedene.

Revizori su zaključili da institucije BiH nisu utvrdile jedinstvenu proceduru dodjeljivanja grantova te da se i dalje grantovi dodjeljuju i putem javnog poziva, ali i samo na osnovu podnesenog zahtjeva.

"Prisutna je retroaktivna dodjela sredstava nakon održavanja manifestacija, što je u suprotnosti sa jednim od opštih principa koji važe za finansiranje projekata, a to je neretroaktivnost", zaključili su između ostalog revizori.

Mira Pekić, poslanik PDP-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH i član Komisije za finansije i budžet, kaže za "Nezavisne novine", što se tiče preporuka, da je njihovo sprovođenje prepušteno na slobodnu volju institucija i pojedinaca koji rukovode tim institucijama i to iz razloga što nema sankcija.

"Očigledno je da postoji problem kod korištenja tih grantova i sve ono što revizija preporučuje, postoji potreba da se to i uradi. Revizori na sve što ukazuju jesu procedure i oni traže da se radi u skladu sa svim tim procedurama", rekla je Pekićeva dodajući da je potreban drugačiji pristup sprovođenju tih preporuka, koji podrazumijeva saradnju i revizora, i institucija.

Kako naglašava, sadašnja situacija ne vodi ničemu, jer se radi o vrzinom kolu u kojem se nalazimo te da je rješenje isključivo u zajedničkom radu, ali i u internoj reviziji, posebno Centralne harmonizacijske jedinice koja se bavi korisnicima budžeta.

Što se tiče same revizije učinka na temu grantova u institucijama BiH, revizori su te 2016. godine istakli da je u periodu od 2013. do 2016. godine kroz grantove dodijeljeno 66 miliona KM i to za različite najave od projekata kulture, sportskih manifestacija pa do programa povratka izbjeglica, pomoći Romima, poboljšanja rada sudova i tužilaštava, zdravstvene zaštite itd.

"Institucije nisu uspostavile sistem praćenja i kontrole namjenskog utroška grantova niti izvještavanja o postignutim rezultatima. Praćenje i kontrola su više fokusirani na evidencije o dostavi izvještaja, nego na suštinsku analizu ostvarenih rezultata i postignutih ciljeva. O učincima granta se ne izvještava i bez obzira na sredstva koja se godinama dodjeljuju, ni za jednu oblast ne postoje evaluacije koliko je unaprijeđeno stanje u oblastima za koje su dodjeljivani grantovi", naveli su tada revizori.