Institucije BiH planiraju zapošljavanje više od 2.000 novih radnika?

SARAJEVO - Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj hitnoj sjednici razmatraće budžet za ovu godinu, koji je predložen u iznosu od 1.355.400.000 KM, što je za 40 miliona KM više nego 2023. godine, i ukoliko prođe, pred delegate Doma naroda mogao bi doći već u petak.

Najveći dio budžeta, kao i svih prethodnih godina, otići će na plate, i to 806,3 miliona KM, za nabavku materijala 53,1 milion KM, za tekuće održavanje malo više od 31 milion KM itd.

Osim troškova institucija BiH, koji će iznositi 1,355 milijardi KM, budžetom je planirana i otplata spoljnog duga u ovoj godini u iznosu od 1.430.733.053 KM, što je za 184,7 miliona KM više nego što je bilo u 2023. godini. U ovoj godini Federacija BiH vratiće 939.098.885 miliona KM ili 132 miliona KM više nego godinu ranije, dok će Republika Srpska vratiti 470.536.478 KM ili 60,7 miliona KM više nego godinu ranije.

Kada je pojedinačno riječ o institucijama BiH, kao i prethodnih godina, najviše novca dobiće ubjedljivo Ministarstvo odbrane BiH i to 390,5 miliona KM, a poslije njega Uprava za indirektno oporezivanje BiH, koja će u ovoj godini potrošiti 178,4 miliona KM, dok će Graničnoj policiji pripasti 102,8 miliona KM.

Među "većim" potrošačima je i Obavještajno-bezbjednosna agencija (OBA), koja će u tekućoj godini potrošiti 49,4 miliona KM, ali i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, koja će dobiti 46,1 milion KM.

Institucije BiH u ovoj godini zaposliće 118 osoba i za njih su odobrena sredstva u budžetu za ovu godinu. Međutim, kada je riječ o planovima, u 2024. godini planira se zapošljavanje više od 2.000 ljudi. Budžetom, zapošljavanje je odobreno Parlamentarnoj skupštini BiH i to za 11 radnika, zatim 14 u VSTS-u, deset u Regulatornoj agenciji za komunikacije, te 50 pripravnika u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Odobren je novac i za zapošljavanje deset osoba u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, tri kod Agencije za državnu službu i Kancelariji za reformu javne uprave.

Međutim, ako pogledamo tabelu "zaposlenih u BiH u 2023. godini sa planiranom dinamikom zapošljavanja u 2024. godini", u ovoj godini biće zaposlena 2.091 osoba više nego što ih je bilo na kraju 2023. godine.

Recimo, na kraju 2023. godine bilo je zaposleno ukupno 21.505 ljudi, što je za 524 više nego što ih je bilo na polovini te godine, a prema planu broj zaposlenih zaključno sa 31.12.2024. godine biće 23.596 ljudi.

Kada je riječ o dinamici zapošljavanja, u budžetu za ovu godinu navodi se da najviše novih radnika planiraju primiti u 12. mjesecu ove godine i to 1.380, zatim u oktobru ove godine, njih 410, dok u ovom mjesecu planiraju primiti njih 150. Najviše novih radnika planira zaposliti Ministarstvo odbrane, i to njih 811, i to sa 9.202 na 10.013, zatim Granična policija, koja planira zaposliti dodatnih 377 službenika, pa Uprava za indirektno oporezivanje, koja broj zaposlenih planira povećati sa 2.335 na 2.641, dok Ministarstvo spoljnih poslova planira zaposliti 54 nova radnika, čime će broj zaposlenih povećati sa 466 na 520.

Značajnije novo zapošljavanje planiraju i u VSTS i to 22 nova radnika tako da će na kraju 2024. godine imati 106 radnika, umjesto 84, koliko ih je bilo na kraju 2023. godine.

Ministarstvo pravde u ovoj godini planira zapošljavanje čak 57 novih ljudi i u ovoj instituciji, ukoliko se realizuje taj plan, radilo bi njih 227, dok SIPA planira zapošljavanje 54 nova službenika, čime bi broj zaposlenih povećala sa 735 na 789 radnika.

