Institucije u rasulu, pravosuđe bez integriteta zbog afere "Snimak"

SARAJEVO - Prisluškivanje razgovora prvih ljudi Obavještajne agencije i Tužilaštva BiH, a posebno njegovo objavljivanje u javnosti nije se desilo nigdje i sramota je za bilo koju državu.

Ovo je mišljenje stručnjaka koji tvrde da je snimak razgovora direktora OBA Osmana Mehmedagića Osmice i Gordane Tadić, glavne tužiteljke Tužilaštva BiH, samo kulminacija političkih kombinacija i uticaja stranaca, ali i nastavak političke borbe za moć i kontrolu najznačajnih institucija u zemlji.

"To je potpuno rasulo. BiH i njene institucije su nemoćne da urade bilo šta, a sve je posljedica politike i njihovog pritiska. Pravosuđem upravljaju ljudi bez integriteta i sad imamo to što imamo. Sve je do ljudi. I ova situacija se može riješiti, VSTS treba da se pozabavi Gordanom Tadić, a Zajednička komisija za nadzor nad OBA parlamenta BiH i Komisija Savjeta ministara Mehmedagićem. To je put, ali opšte je rasulo, tako da ne treba očekivati ništa od svega toga", rekao je Branko Perić, sudija Suda BiH, komentarišući aferu "snimak", dodajući da je situacija kakva se desila u BiH da se prisluškuje i objavi razgovor direktora OBA i glavnog tužioca nezabilježena u svijetu.

On kaže da je suština problema u politici koja bira svoje ljude, pa i na funkcije koje bi trebalo da obavljaju profesionalci, istovremeno postavljajući pitanje ko je Osmica da neprikosnoveno upravlja Obavještajnom službom godinama, a sumnja se u njegove kvalifikacije za taj posao. O Osmici je za medije govorio i Nebojša Radmanović, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, koji je rekao da je tokom cijelog mandata u problemima, da oni svakodnevno izlaze u javnost i da on sjedi i radi protiv Republike Srpske.

"Imamo dokaze za to. Tačno znamo koje aktivnosti se vode direktno protiv Republike Srpske. Nije samo OBA, ima još jedan dio institucija na nivou BiH", rekao je Radmanović za N1 televiziju, ističući da je dovoljno poslušati i analizirati razgovor i vidjeti o čemu se tu radi. Koliko su institucije u BiH nejake i koliko u njima ima korupcije, može se zaključiti i iz razgovora Osmice i Tadićeve, koji je procurio u medije. I u njemu sam Osmica tvrdi: "Korumpirani smo kao društvo. Ako igdje ima više reketa to su Sud i Tužilaštvo". Takođe, u njemu navodi i to da kada se riješe problemi u Tužilaštvu BiH u smislu curenja informacija, kompetencije tužilaca, ali i stručnih saradnika koji imaju pristup tajnim podacima, da će veći problem biti Sud BiH te da su i kriminalci toga svjesni, jer samo traže da dođu do Suda i da tu dosta lakše završavaju posao. Takođe, u razgovoru se može čuti i kako pojedini tužioci rade, kako se upetljavaju u mnoge sumnjive poslove i kako se "miniraju" određene istrage.

Snimak razgovora prvih ljudi Tužilaštva BiH i Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH posljednjih dana komentarisali su mnogi i domaći i strani zvaničnici, između ostalih i Johan Zatler, koji je rekao da nema pravog evropskog puta bez napretka u vladavini prava. Ovu izjavu Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, nazvao je mučnom i tragikomičnom.

"Pričati o vladavini prava u zemlji u kojoj neizabrani stranci donose zakone, smjenjuju legalno izabrane političare, utiču na tokove i izbore u pravosuđu, u kojem još sjede strane sudije, miješaju se u gotovo sve pore društva je i drsko i nepodnošljivo za slušati svima koji putem izbora dolaze na odgovorne funkcije, pa i meni", istakao je Dodik.