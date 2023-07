Interpol posljednja šansa za deportaciju Mahmuljina

SARAJEVO - BiH ni nakon upućene urgencije za izručenje Sakiba Mahmuljina nema nikakve povratne informacije od Turske, a pravni stručnjaci navode da je domaćim institucijama ostalo još samo da se obrate Interpolu koji bi se obratio turskim organima i zatražio od njih konkretne odgovore da li se osuđeni za ratne zločine nad Srbima nalazi u toj zemlji i zašto ga ne deportuju.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza rekao je polovinom juna da je potpisao urgenciju da se postupi po molbi Suda BiH u vezi sa izručenjem nekadašnjeg komandanta Trećeg korpusa takozvane Armije BiH Sakiba Mahmuljina.

"Koliko je meni poznato, zahtjev je otišao u posljednjih 15 dana, potpisao sam i mislim da je otišlo", rekao je tada Bunoza.

U njegovom resoru navode da i dalje nemaju nikakve povratne informacije od strane Turske.

"U vezi sa predmetom 'Sakib Mahmuljin' u ovom trenutku, ni nakon upućene molbe, a zatim i urgencije za izručenje, nemamo nikakvu povratnu informaciju od nadležnih tijela Turske", kazali su za Glas Srpske u tom ministarstvu.

Pravni stručnjaci sa druge strane navode da je još samo jedna mogućnost BiH na raspolaganju ostala kada je riječ o izručenju Mahmuljina domaćim vlastima.

"Jedina preostala adresa koja je na raspolaganju BiH, nakon upućenih molbi, urgencija jeste da se obrate Interpolu i da u obrazloženju njima navedu da Turska ignoriše sve njihove molbe i zahtjeve. Jedino na taj način moguće je da Interpol preuzme konkretne aktivnosti i traži odgovore od Turske", kazao je advokat Miodrag Stojanović.

Sa druge strane navodi i da se postavlja pitanje da li je BiH u ovom trenutku sigurna da se Mahmuljin nalazi u Turskoj.

"Ko kaže da je on u ovom trenutku u Turskoj? Najavljeno je da on ide tamo na liječenje. Sjeo je u avion i otišao tamo. Ali oni mogu da kažu da se on tamo ne nalazi, odnosno da nije evidentiran", rekao je Stojanović.

Postoji i varijanta "B", naglašava on, da Turska kaže da je on tamo, da je evidentiran, ali da neće da ga isporuče, ali bi usput trebalo da navedu iz kojih to razloga neće uraditi.

"Oni trenutno ignorišu BiH i jedina preostalo rješenje institucijama BiH jeste da se obrate Interpolu i da traže nekakve mjere prema Turskoj, ako imaju dokaz da je on tamo", zaključio je Stojanović.

Sud BiH je krajem aprila izrekao Mahmuljinu pravosnažnu zatvorsku kaznu od osam godina zbog zastrašujućih zločina nad zarobljenim srpskim civilima, sanitetskim osobljem i vojnicima na području Ozrena i Vozuće 1995. godine. Umjesto u zatvor, Mahmuljin je napustio BiH i otišao u Tursku.

Vještačenje

Sud BiH donio je 18. avgusta prošle godine naredbu o vještačenju medicinske dokumentacije Sakiba Mahmuljina, kojom je od vještaka tražen nalaz i mišljenje da li se može liječiti u BiH, kao i da li može putovati.

To vještačenje trajalo je skoro tri mjeseca.

Mahmuljin je 3. novembra 2022. godine trebalo da dostavi dokumentaciju koja je predmet vještačenja, ali iz Suda BiH nisu odgovorili da li je to i uradio.

Nakon toga je samo poručeno da je Mahljmuljin obavezan da se javi 23. novembra na izdržavanje kazne zatvora.

(Glas Srpske)