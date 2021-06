Interresorna grupa: "Niko u ovoj sali ne vjeruje ovoj radnoj grupi"

SARAJEVO - U okviru rasprave o dnevnom redu Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva Damir Arnaut (Naša stranka), član Interresorne radne grupe predložio je da kvorum za rad bude prosta većina od osam članova, a da se odlučuje po principu da iz svkaog naroda bude najmanje po jedan član.

Sredoje Nović (SNSD), zamjenik predsjedavajućeg Interresorne grupe, kazao je da to onda znači da na dnevi red stave izmjene Poslovnika, a Alma Čolo, predsjedavjauća predložila je da na ovoj sjednici ne raspravljaju o ovom Arnautovom prijedlogu, te da to ostave za narednu sjednicu.

Arnaut je rekao da mu je prihvatljivo da se izjašnjavanje odgodi za narednu sjednicu, te da je nedolazak ministra Staše Košarca već dva puta na sjednicu neozbiljan i da je neozbiljno da opozicija drži kvorum.

U okviru rasprave o usvajanju zapisnika sa treće radne sjednice, Saša Magazinović je rekao da na trećoj strani piše da je on napustio sjednicu, ali da to nije tačno i tražio je da se to koriguje.

Sredoje Nović je naglasio da u zapisnik treba da se uvede da je usvojen Poslovnik o radu.

Damir Arnaut, član Interresorne radne grupe, kazao je da bi mu pomoglo mišljenje Centralne izborne komisije jer oni svkaodnevno provode članove Izbornog zakona BiH.

"Ako možemo da se usaglasimo da na svaku sjednicu pozovemo nekog iz CIK-a, barem iz Sekreterijata", kazao je Arnaut.

Sa Arnautovim prijedlogom složio se i Dženan Đonlagić iz DF-a, konstatujući da je bitno da neko iz CIK-a bude prisutan jer bi to bilo od velike pomoći i s aspekta usaglašavanja samog teksta Izbornog zakona BiH, te da se provodivosti članova Izbornog zakona BiH ne bi trebalo politizirati.

"Nema razloga za odlaganje izmjena Izbornog zakona"

Snježana Novakoviž-Bursać (SNSD), sugerisala je kolegama koji imaju svoje stranačke drugove u CIK-u da se na tom mjestu informišu o potencijalnim problemima u okviru zakona.

"To uradite prije sjednice, da mi ne širimo ovu grupu jer bojim se da ćemo ući u problem", rekala je Novaković-Bursać.

Replicirao joj je Saša Magazinović iz SDP-a BiH koji je konstatovao da mu se čini da niko u ovoj sali ne vjeruje ovoj radnoj grupi te da se čini kao da su došli samo da se svađaju, te da ovdje nije pitanje ko ima prijatelja u CIK-u.

"Hajdemo pomoći onima koji nemaju prijatelja u CIK-u, i hajmo uključiti Sekreterijat, ja sam radio u jednoj ovakvoj grupi i onda smo od strane CIK-a imali sve pripremljeno", rekao je Magazinović, te dodao da bi bilo dobro da bude neko ko će nam sugerirati, da dođe neko najstručniji iz CIK-a, neka dođe iz Sekreterijata. Treba nam pomoć, ne politička, nego stručna. Dajte da mi pokušam odati svoj doprinos, pa neka sve i propadne, pa neka ostanu amandmani koje će neko usvojiti", rekao je Magazinović.

Dževad Mahmutović, član Interresorne radne grupe kazao je da podržava da dođu stručne osobe, te da je dobio infromaciju da su ovi iz CIK-a rekli da ni oni neće da sarađuju s nama.

"Obaveza CIK-a je da sarađuju s nama, to je njihova obaveza jer njih su izabrali poslanici", kazao je Mahmutović, te dodao da podržava Arnautov prijedlog, ali da ne bi htio dodatno "ložiti vatru".

Novaković-Bursać kazala je da je svima jasno kako se desila politizacija CIK-a i zašto on ne može da se konsultira kao stručno krilo.

Đonlagić je odgovorio Novaković-Bursać da neće ona odlučivati je li nešto leglano, te da su za njega članovi CIK-a legalni.

"Nemojte ni vi odlučivati hoće li neko to spominjati ili ne. Svaku narednu sjednicu ja ću to potencirati", rekao je Đonlagić.

Alma Čolo, predsjedavjauća, podsjetila je kako je ona i ranije govorila da je hendikep da rade bez CIK-a, te da to potenciraju i ambasadori.

"Staviću prijedlog da se na narednu sjednicu pozovu članovi CIK-a", kazala je Čolo.

Arnaut je rekao da se preformuliše da na sjednicu dođe neko iz CIK-a, pa može i bibliotekar ako zna, te je pitao Novaković-Bursać zašto nije odgovorila ambasadorici Ketrin Kavalec kada je rekla da u ovome moraju učestvovati članovi CIK-a.

Alma Čolo, predsjedavjauća dala je pet minuta pauze kako bi se rukovodstvo dogovorilo na koji način će se glasati o ovome prijedlogu.

Nakon pet minuta opozicija je izašla, te nije bilo kvoruma za rad, te je Alma Čolak, predsjedavajuća kazala ukoliko za pet minuta ne bude opozicija ušla u salu da će prekinuti sjednicu.

"Pozicija evo sjedi, a opozicija puši i pije kafu po hodnicima", kazala je Čolo.

Sredoje Nović (SNSD), zamjenik predsjedavajućeg imao je kompromisni prijedlog te rekao da se mora pokazati i minimun želje da uradimo posao.

"Zašto potcjenjujemo Sekreterijat, doveli smo ih da vode zapisnik, ali mislim da su to žene i ljudi koji rade godinama na odgovornim poslovima i da imaju kapacitet da naprave posao. Sekreterijat treba da komunicira sa svima, da komunicira sa nevladinim organizacijama, CIK-om i svim drugim koji su zainteresovani i mislim da ih trebamo zadužiti", kazao je Nović.

Dao je prijedlog da se zaduži Sekreterijat koji će u kontinuitetu ostvarivati komunikaciju a svim predlagačima amandmana, odnosno prijedloge u vezi sa Izbornim zakonom.

"Čini mi se da bi to mogao biti put, jer očigledno nemamo konsenzusa za drugačije", rekao je Nović.

Dževad Mahmutović kazao je da su ove sjednice javne, te da mediji obavijeste CIK da mogu doći sjediti i slušati šta Interresorna radna grupa radi.

Arnaut je rekao da je spreman na kompromis i da će prihvatiti Novićev prijedlog da se prije svake sjednice pribavi mišljenje CIK-a o svakom članu kojis e razmatra na toj sjednici.

Alma Čolo je rekla da su ovoj Interresornoj grupi potrebna pravna rješenja.

Interrersorna radna grupa je dogovorila da Sekreterijat pred svaku sjendicu sa svim predlagačima formuliše svaki prijedlog.