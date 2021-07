Interresorna radna grupa bez kvoruma: Bošnjaci u startu odbili HDZ-ov prijedlog

SARAJEVO, BANJALUKA – Sjednica Interresorne radne grupe za izmjenu Izbornog zakona BiH na kojoj se, između ostalog trebalo raspravljati o HDZ-ovom prijedlogu izmjena Izbornog zakona, zbog nedostatka kvoruma nije održana, a već prije samog početka sjednice bošnjačke političke partije izašle su sa stavom da im je neprihvatljivo ono što predlaže HDZ.

HDZ u svom prijedlogu izmjena Izbornog zakona BiH, između ostalog traži uvođenje novih izbornih područja za izbor člana Predsjedništva BiH, odnosno tri različite izborne jedinice.

Tačnije, HDZ predlaže formiranje A, B i C područja s tim da se u A područje ubrajaju sve osnovne izborne jedinice u kojima živi više od 2/3 bošnjačkog naroda, u B područje izborne jednice u kojima živi 2/3 hrvatskog naroda, a sve ostale izborne jedinice u poručje C.

U tom slučaju, za hrvatskog člana Predsjedništva BiH bio bi izabran kandidat koji je osvojio najveći broj glasova među hrvatskim kandidatima uz uslov da je u području koje se sastoji od izbornih područja B i C osvojio veći broj glasova nego u području koje se sastoji od izbornih područja A i C. U suštini, HDZ predlaže da član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda mora biti izabran glasovima iz izborne jedinice u kojoj je većinski hrvatsko stanovništvo.

Što se tiče Doma naroda Parlamenta FBiH, umjesto sadašnjeg modela po kojem se svakom konstitutivnom narodu daje po jedno mjesto iz svakog kantona, HDZ predlaže da se 17 Hrvata bira na način da HNK bira pet delegata, Srednjobosanski četiri, Zapadnohercegovački tri, Kanton 10 dva, ZDK, Posavski i Tuzlanski po jednog.

"Na nama je da osiguramo da hrvatski narod može birati svog člana Predsjedništva jer to kaže Ustav BiH da imate hrvatskog člana. Ja ću taj ustav dosljedno poštivati. Takođe, Ustav BiH kaže da hrvatski narod ima svoj klub u Domu naroda kao i bošnjački i srpski i ostali u FBiH. Moj zadatak je da taj klub izaberu Hrvati. Koga će izabrati za člana Predsjenitšva BiH, to je do Hrvata, koga će Bošnjaci, to je do Bošnjaka", rekao je Dragan Čović, lider HDZ-a nakon sjednice Predsjedništva ove partije, dodajući da ne vidi nikakvu korist zato što je bošnjački narod izabrao dva člana Predsjedništva.

I Bariša Čolak, HDZ-ov član Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva kaže da njihov prijedlog nije destruktivan po vitalni nacionalni interes Bošnjaka te da je i ideja da se umjesto člana Predsjedništva BiH iz hrvatskog, srpskog i bošnjačkog naroda biraju hrvatski, srpski i bošnjački član Predsjedništva čime se udovoljava i provodi i presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.

Očekivano, ovaj prijedlog naišao je na negodovanje bošnjačkih partija, a najglasniji bio je SDP čiji je lider Nermin Nikšić, rekao da će ta stranka biti oštar protivnik takvog rješenja.

Saša Magazinović, član Interresorne radne grupe rekao je da će HDZ morati Briselu da objasni kako to da su do podne za EU, a od podne predlažu segregacijski model za izmjenu Izbornog zakona.

"To nije građanski model na kojem EU počiva", rekao je Magazinović dodajući da je HDZ-ov prijedlog "probni balon" koji služi da svi kažu svoje mišljenje, istovremeno naglašavajući da je i papir koji je Bakir Izetbegović, lider SDA nedavno uputio sramota.

Još ranije iz SDA su istakli da je HDZ-ov prijedlog izmjena Izbornog zakona koji podrazumijeva pravljenje različitih izbornih područja neprihvatljiv te da neće dozvoliti da nečiji glasu Federaciji BiH vrijedi više, a nečiji manje.

Kada je riječ o samoj sjednici Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva, kvorum je prvobitno postojao, međutim jedan od članova je otišao neposredno pred sjednicu pravdajući to ličnim razlozima, a novi pokušaj sastanka ove radne grupe biće već danas.