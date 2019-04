"Iranska garda obučavala Armiju RBiH"

Komentari: 4

tešanjski_kiseljak

Nije mi jasno samo zašto redakcija nezavisnih novina pusti da primjetno retardirani likovi poput ovog ispod-nezavisna qrcina-, BEHA i slični(mada je to jedan te isti retardinjo) sramoti cjelokupan pravoslavni žiValj..he he he... sa svojim priglupim i smiješnim postovima??? Ne mogu da vjerujem da niti jedan pametan pravoslavani nemože ostviti niti jedan smislen post!!!! Ili treba da vjerujem....ha? :) Ovo sve neki hebači,ratnici,patriote... a sve oko njih se rasparada,od sMrdije do manjeg boSanskog entiteta :))) A oni ratujl ratuju....piglupim postovima.... Nemojte više pomagati ni braniti pravoslavne tako vam Boga :)