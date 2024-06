Isak dosipa so na ratne rane Srba

SARAJEVO, BANJALUKA - Ima dovoljno patriota, ne d'o bog ako se desi rat, da ovu državu možemo da branimo, riječi su kojim počinje pjesma "Snaga naroda", himna istoimene stranke, čiji je lider federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.

Dok Isak manekenski paradira kroz kadrove, prate ga riječi "Mi smo glas iz zemlje predaka, spremna armija Rame Isaka", a onda i "nismo se umorili, tek smo počeli, na jedno oko spavaju tvoji lavovi", ali ni to nije sve, već se u spotu pojavljuju ratni komandant Armije RBiH u Srebrenici Naser Orić kao i general Sefer Halilović.

Riječi i scene iz ovog spota, od kojih su neke snimane i u Banjaluci, u Srpskoj tumače kao dosipanje soli na ratne rane Srba, te poručuju da ovakve poruke produbljuju podjele u BiH.

Isidora Graorac, predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila, kaže da ovakve teme nisu dobrodošle u ovo mirodopsko vrijeme.

"To je nešto što će sve pripadnike srpskog naroda koji su preživjeli strahote ratnih dešavanja, a posebno one koji su izgubili članove svoje porodice, podsjetiti na teško vrijeme za sve nas koji živimo ovdje", ističe Graorčeva.

Dodala je da ovakvo nešto ne ide u prilog priči o miru i suživotu.

"Lično mislim da bi neko ko obavlja tako važnu funkciju trebalo da ima obzira prema onome što iznosi u javnost, a sigurno da spotovi sa ovakvim porukama ne doprinose ničem dobrom, a pogotovo ne miru i zajedničkom putu i životu. Činjenica je da svako ko je poslušao ovaj spot ne može ostati ravnodušan ni na ono što se u njemu govori, a posebno na osobe koje se tu pojavljuju, a koje su sinonim za zlo i mučenja i ubijanja na monstruozne načine srpskih prvashodno civila", kaže Graorčeva za "Nezavisne novine".

Božica Živković Rajilić, predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske, poruke i osobe koje se pojavljuju u Isakovom spotu komentariše riječima "strašno" i "nevjerovatno".

"On ako je ministar policije, trebalo bi da čuva red i mir, a ne da priziva rat. Sutra kada bi do nečeg došlo, prvi bi on utekao, a ratovao bi tuđom djecom. On vodi stranku, bio bi u pozadini, ne bi liniju ni vidio", ističe Živković Rajilićeva.

Prema njenim riječima, posebno je šokantno to što su se u spotu našli Naser Orić i Sefer Halilović.

"On izjednačava sebe sa njima. Kakav je to ministar policije, to je bogu plakati. Strašno. Još više produbljuje krizu. Ali mislim da je njemu ili opao ugled ili rejting, pa na tome traži poene. Privlači pažnju da bi dobio glasače. On nije dorastao mjestu ministra. To što on radi prelazi granice razuma. U našem kraju bi rekli 'čovjek je zabasao'. Masa naroda koja je stradala od zločinaca ponovo preživljava traumu, on izaziva nervozu i produbljuje podjele u BiH", poručuje Živković Rajilićeva za "Nezavisne novine".

Ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić kaže da niti "TikTok Ramo" ima armiju, niti mu dvojica stažista iz spota (Naser Orić i Sefer Halilović) šta vrijede.

"Da je sreće i pravde, danas bi bili u nekom zatvoru za sve zločine koje su počinili u prethodnom ratu. Međutim, srpska suza nema roditelja, srpska žrtva ne zaslužuje poštovanje od raznih centara moći pa samim tim nema ni odgovarajuće pravne kazne za one koji su počinili zločine nad srpskim stanovništvom. Ramo može da pjeva, ali na 23 odsto teritorije FBiH", rekao je Nešić za "Nezavisne novine".

Biće posla i za CIK

Spot "Snaga naroda" će, vjerovatno, biti pod lupom Centralne izborne komisije (CIK), saznaju "Nezavisne novine" nezvanično.

"CIK razmatra sve što uoči po službenoj dužnosti, ili po prijavi. Mislim da će se u konkretnom slučaju raditi po službenoj dužnosti", rekao je izvor "Nezavisnih novina".

