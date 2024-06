Isak o pjesmi: Zamislite šta ćemo uraditi za predizbornu, ima država da gori

SARAJEVO - Ramo Isak, ministar unutrašnjih poslova FBiH i lider stranke "Snaga naroda", o kojoj je, po istom nazivu, snimljena i zvanična pjesma, koja je pod lupom Centralne izborne komisije (CIK) BiH, dao je punu podršku CIK-u da radi svoj posao, te naglasio da "kazne neće biti", a potom je istakao "zamislite šta ćemo da uradimo za predizbornu kampanju, ima država da gori".

"Ja CIK pozivam da radi svoj posao i ima punu podršku da radi svoj posao. Jer, ja poštujem zakone države BiH, normalno i Izborni zakon. Tako da, kada budu pregledali pjesmu i kad budu zanemarili one dopise koje dobijaju od određenih političkih opcija koje su izdajnici bosanskog naroda i koje ne vole BiH pa šalju takve dopise, oni će onda utvrditi da tu nema nikakve kampanje, ništa nije ni preuranjeno ni bilo šta", rekao je Isak.

Pjesma je, kako je dodao, "patriotska, predstavlja blagodati BiH".

"Pozivam sve političke opcije i građane da snime što više pjesama na takav način”, rekao je Isak.

Što se tiče reakcija na pjesmu, on kaže da ih i te kako ima.

"Stotine hiljada ljudi se javlja, to više telefoni ne mogu da podnesu, to više ne možemo ni odgovarati na poruke. Mimo što čestitaju kako je to kvalitetna, dobra pjesma, ljudi iz drugih političkih opcija, koji sjede sad ovdje u ovom parlamentu i pripadaju opoziciji, šalju mi slike kako se snimaju, puštaju tu pjesmu u vozilu", navodi Isak.

Veliki broj ljudi mu se, tvrdi, javio da snimi još jednu pjesmu, te da će oni kaznu platiti ako je bude.

"Ali evo ja da ljudima kažem, kazne neće biti jer ništa nije urađeno mimo zakona. Sve je po zakonu jer mi poštujemo zakone ove države i poštovaćemo ih uvijek. A ovakvih pjesama će biti još. A, zamislite šta ćemo da uradimo za predizbornu kampanju, ima država da gori", naveo je Isak.

