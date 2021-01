Islamista Emir Ališić osuđen na dvije godine i šest mjeseci zatvora

SARAJEVO - Sud Bosne i Hercegovine oglasio je Emira Ališića krivim što je počinio krivično djelo organizovanje terorističke grupe i osudio ga na kaznu zatvora od dvije godine i šest mjeseci, a u tu kaznu uračunava mu se vrijeme provedeno u pritvoru počev od 19. decembra 2019. godine.

Optuženi Emir Ališić kriv je što je 13. decembra 2013. godine napustio Bosnu i Hercegovinu u namjeri da se pridruži terorističkim organizacijama "Jabhet al-Nusra", "Al-Nusrah Front" i "ISIL", odnosno Islamske države na području Sirije i Iraka, a koje su na osnovu rezolucija Savjeta bezbjednosti UN-a, dana 30. maja 2013. godine, označene kao terorističke grupe i organizacije.

Nakon što je prešao granicu između Republike Turske i Sirije, optuženi se pridružio i postao pripadnik paravojne formacije nepoznatog naziva, te pripadnik paravojne formacije takozvane jednice pod nazivom "Bejt Komandos". Te formacije su bile pod okriljem ISIL-a, na području gradova Raka i Haritan, čiji pripadnik je bio od decembra 2013. do početka 2019. godine kada se predao kurdskim snagama koje su ga zarobile na području Sirije nakon čega je, dana 19. decembra 2019. godine, deportovan u Bosnu i Hercegovinu.

Na osnovu odredbe člana 138. u vezi s članom 132. stav 1. tačka a) i c) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH) prema optuženom Emiru Ališiću produžen je pritvor iz pritvorskih razloga predviđenih članom 132. stav 1. tačka a) i c) ZKP BiH, tako da isti po ovom rješenju može trajati najduže devet mjeseci nakon izricanja presude, odnosno do 5. oktobra 2021. godine, to jest, do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.