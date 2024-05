Ističe rok za prijavu partija, CIK traži riješavanje slučaja Sky prepiske

SARAJEVO - Rok za prijavu političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na izborima u oktobru ove godine ističe danas, a Centralna izborna komisija BiH ima rok do 8. juna da provjeri i ovjeri pristigle prijave.

Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za lokalne izbore precizirano je da nakon što CIK ovjeri prijave za učešće na izborima, odnosno dva dana kasnije, od 10. juna počinje da teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata.

Te liste CIK mora ovjeriti do 25. juna, a nakon toga znaće se konačan broj političkih partija, nezavisnih kandidata i koalicija koje će učestvovati na izborima u oktobru 2024. godine.

Prvi put, prijava za ove izbore podnosi se isključivo elektronski, putem portala Centralne izborne komisije, s tim da političke partije i nezavisne kandidate to ne oslobađa obaveze da originalne dokumente dostave lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH.

Zahtjev za otvaranje korisničkog naloga za pristup online portalu, prema posljednjim informacijama, predalo je 290 političkih stranaka i nezavisnih kandidata, tačnije 113 političkih stranaka, 163 nezavisna kandidata i 12 nezavisnih kandidata pripadnika nacionalnih manjina.

U CIK-u su nam juče rekli da će dan nakon što istekne rok za prijave biti poznato koliko je političkih partija podnijelo prijavu za ovjeru za učešće na izborima, te da partije uglavnom zadnji dan podnose te prijave.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine juče je održala sjednicu sa koje su pozvali Tužilaštvo BiH da što prije riješi slučaj Sky prepiske, istovremeno ističući da taj slučaj treba da bude prioritet.

"Nadam se da će Tužilaštvo provesti kvalitetnu istragu i informisati javnost o čemu se radi. Vrlo je važno da ova istraga bude prioritetna i nadam se da će dati rezultate i staviti tačku ili otvoriti proces protiv nekoga, da ne snosimo kolektivnu krivicu za ono što nam je potpuno nepoznato i što ruši povjerenje u proces", rekla je Irena Hadžiabdić, predsjednica Centralne izborne komisije BiH.

Podsjećanja radi, Hadžiabdićeva je Tužilaštvu BiH podnijela krivičnu prijavu protiv N.N. lica zbog navoda koji su objavljeni u medijima. Prema tim navodima, u Sky poruci od 15. aprila 2020. godine Haris Behram napisao je Edinu Gačaninu Titu: "Uzeo sam najvažnijeg čovjeka Hercegovine za Fahrudina Radončića, ministra bezbjednosti, a to je Nermin Kljako, brat od onog momka što je savjetnik Radončića. On je glavni za SBB i njegovu stranku koja će, kad on pređe kod nas, doživjeti nokaut. On je, braco, skupa roba jer ima konekcije po čitavoj BiH i može nam u svakom gradu naći ljude, a u Sarajevu ima jednog od glavnih ljudi iz CIK-a. Izvukao sam sve informacije od njega, koliko plaća kutije, ljude, veze i sad će sve to biti naše. Dva dana sam s njim proveo i moj brat je njegov prijatelj koji ga je zajedno sa mnom uvjerio. Njega se SDA u Mostaru najviše boji", piše u poruci.

Svi članovi CIK-a pozvali su Tužilaštvo BiH da ovaj slučaj što prije riješi, jer je to u interesu javnosti, koja mora znati istinu u ovom slučaju, a u svojim diskusijama pojedini članovi su rekli da se stavljaju na raspolaganje Tužilaštvu BiH.

