Ističu posljednji sati roka, advokati iz Srpske od sutra u štrajku

BANJALUKA - Ne dođe li danas do iznenadnog dogovora, advokati iz Srpske koji su po službenoj dužnosti angažovani u krivičnim predmetima sutra obustavljaju rad, a to će, sasvim je izvjesno, usporiti rad pravosuđa, čijom efikasnošću ionako mnogi nisu zadovoljni.

Od kada je na čelu Ministarstva pravde Srpske, ministru Milošu Bukejloviću je ovo drugi štrajk u resoru, jer su ranije, podsjetimo, isto uradili i zaposleni u sudovima i tužilaštvima, a njihovom stazom će, po svemu sudeći, sada advokati.

Dio zahtjeva advokata je, istina, riješen, i to onaj koji je adresiran na Sud BiH, ali je dio i dalje na stolu, poput onog koji se odnosi na Nacrt nove tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u Srpskoj.

Dalibor Mrša, predsjednik Advokatske komore Republike Srpske, juče nam je rekao da sve ide u pravcu organizovanja štrajka, jer sa Ministarstvom pravde Srpske nisu uspjeli da dođu do konačnog rješenja, niti je Ministarstvo pravde BiH odreagovalo po zahtjevu obje advokatske komore u BiH.

"Ono što je novo to je dopis Suda BiH u kojem su obje advokatske komore obavijestili da su počeli sa isplatama dugovanja po osnovu naknada braniocima po službenoj dužnosti pred Sudom BiH, a izjasnili su se da po drugom zahtjevu, a to je pitanje tarife pred Sudom BiH u krivičnim predmetima, oni nisu nadležni. I nisu, nije to sporno, nadležno je Ministarstvo pravde BiH, ali to ministarstvo se apsolutno nije očitovalo po pitanju naših zahtjeva", rekao je Mrša za "Nezavisne novine".

On podsjeća da su vođeni pregovori sa Ministarstvom pravde Srpske, te je, kako kaže, stekao utisak da su u tom ministarstvu, uključujući i ministra, daleko ozbiljnije shvatili situaciju sada kada su advokati donijeli odluku da se od 1. avgusta uđe u obustavu rada. Mrša, međutim, ističe da je preostalo kratko vrijeme da se može nešto promijeniti, mada ostavlja i takvu mogućnost.

"Za sada, kako stvari stoje, sa 1. avgustom, u krivičnim predmetima gdje su advokati angažovani kao branioci po službenoj dužnosti, znači tamo gdje ih imenuje sud, će biti obustavljen rad. To se, dakle, isključivo odnosi na predmete gdje sud po službenoj dužnosti imenuje branioce licima kojim je to potrebno. Svjesni smo činjenice da će to stvoriti određene zastoje u realizaciji procesa, ali pokušali smo kroz godinu dana da skrenemo pažnju na nastali problem. Mislim da je period od godinu dana bio sasvim dovoljan da se neko pozabavi time, ali do sada se to nije desilo", kaže Mrša, koji nam je juče popodne potvrdio da do tog momenta nisu dobili poziv iz Ministarstva pravde Republike Srpske na nove pregovore, ali ne isključuje opciju da se u posljednjem momentu nešto promijeni i dođe do pozitivnog rješenja.

Mrša, koji je na odmoru u Hrvatskoj, gdje planira ostati do 5. avgusta, kaže da imaju delegaciju koja bi nastavila pregovore ukoliko bi stigao novi poziv iz Ministarstva, a potom nam je ispričao da je bio spreman i na ustupke.

"Vidite, 12. jula sam bio na sastanku sa ministrom pravde i predstavnicima tog ministarstva. Rekao sam: 'Ministre, ako Vi smatrate da u razumnom roku, do 1. avgusta, može doći do nekog rješenja koje će biti zadovoljavajuće i za jednu i za drugu stranu, ne mora biti maksimalno usvojeno sve ono što smo postavili kao zahtjeve, ja sam spreman da ne idem na godišnji odmor, a najavio sam.' Ništa se tu suštinski nije dešavalo. Ali ako bi trebalo, ja sam spreman odmah sjesti u kola, dolazim, da to riješimo. Međutim, nisam stekao utisak da postoji čvrsta spremnost resornog ministarstva da se to pitanje riješi u tako kratkom roku", kaže Mrša.

Iz Ministarstva pravde Srpske na naš upit nisu odgovorili, a nismo uspjeli dobiti ni stav Advokatske komore FBiH, pa ostaje nejasno da li oni idu u štrajk ili su se, kojim slučajem, predomislili.

