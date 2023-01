Istražujemo: Da li će biti podnesene prijave protiv neradnika i njihovih šefova

BANJALUKA - Vlada Republike Srpske krenula je u obračun sa radnicima koji su u institucijama i javnim preduzećima primali plate, ali nisu dolazili na posao, ali sagovornici "Nezavisnih novina" smatraju da se izvršna vlast mora obračunati i sa rukovodstvima tih ustanova i da je najmanje što se očekuje podnošenje krivičnih prijava protiv njih jer su, kako tvrde, radili na štetu budžeta.

Podsjetimo, Vlada Srpske je saopštila da je do sada raskinut radni odnos sa više od 20 radnika zaposlenih u javnim preduzećima u Srpskoj te jednom ministarstvu u Vladi, dok su na provjeri još desetine anonimnih prijava.

Premijer Radovan Višković poručio je da po Zakonu o zaštiti ličnih podataka ne smije da objavi imena otpuštenih radnika.

Ali, Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave RS, smatra da premijer nema prepreku da protiv svih koji su dozvolili ovakve nezakonitosti podnese krivične prijave.

"On ne da nema prepreku, već ima obavezu da podnese krivične prijave protiv svih rukovodilaca, radnika i svih onih koji su obračunavali plate tim radnicima za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja, za dobijanje protivpravne imovinske koristi, oštećenje budžeta javnih sredstava jer to sve jednostavno nije moglo doći bez njihove saglasnosti", kategoričan je Marić.

On očekuje da u narednom periodu premijer Višković izađe s imenima tih rukovodilaca jer su, kako kaže, nanijeli štetu budžetu i javnim sredstvima.

"Mora da se zna da je Krivičnim zakonikom Republike Srpske predviđena kazna zatvora za organizovani kriminal od pet do 15 godina, jer, po definiciji, čim više od tri lica učestvuju u nezakonitim radnjama to je organizovani kriminal. A ovdje su učestvovali direktor, neposredni rukovodilac, radnik koji je dobijao platu te onaj koji je obračunavao tu platu", naglašava Marić za "Nezavisne novine" i dodaje da nadležni moraju reagovati jer su građani siti obećanja koja nikada nisu realizovana... "Od toga da su nespojive dvije funkcije i dvije plate iz budžeta pa do toga da ćemo dobiti spisak. Ne može se sada izlaziti u javnost s porukom 'Eto, htjeli smo malo da ih isprepadamo'. Šta imamo mi od toga, ko će da nam vrati pare? Šta da rade radnici koji redovno dolaze na posao, mi njima ne možemo da povećamo plate jer trošimo pare na prevarante. Ovaj narod je željan pravde, ljudi odlaze jer vide beznađe, nema pravne države", rekao je Marić za "Nezavisne novine".

Igor Crnadak, šef Kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NS RS), poručuje da od predsjednika Vlade očekuju da odgovori na tri stvari...

"Na prvom mjestu objaviti imena i prezimena ljudi koji su primali platu, ali nisu dolazili na posao. Pod dva, kojim tužilaštvima su podnesene prijave od strane Vlade, jer je ovo krivično djelo. I treće, kada će biti sankcionisani svi koji su omogućavali da se ovo dešava zadnjih godina? Zašto oni već nisu smijenjeni jer su potpisivali tzv. osmice tim ljudima, odnosno bez toga da neko potpiše da je radnik proveo osam sati na poslu ne bi mogao da dobije platu", kazao je Crnadak za "Nezavisne novine".

I Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u NS RS, potvrđuje da se ovdje radi o krivičnom djelu, ali da treba ispitati kako je uopšte došlo do takve prakse te ko je sve u to bio uključen.

"Činjenica je da jedan direktor ispod koga je možda hiljadu ili više zaposlenih ne može da zna tačno ko je kada došao na posao ili ne, upravo zato što neposredni rukovodilac potpisuje šihtu i odgovara za to da li su svi radnici bili na poslu, u kom periodu su koristili godišnji, bolovanje ili slično. Radi se o čitavom jednom lancu", navodi Mazalica.

"Otprilike, ovdje se radi o tome da je potreban čitav sistem da se utvrdi odgovornost i na kom nivou je odgovornost rukovodilaca, jer su dopustili da se zarađuje plata a da se pritom ne dolazi na posao", kazao je Mazalica za "Nezavisne novine".

Iz Vlade RS poručuju da će se, kada su u pitanju nepravilnosti, odstupanja i povrede radne discipline postupati kako nalaže Zakon o radu RS.

"Predsjednik Vlade naložio je svim javnim preduzećima i republičkim institucijama da sačine planove i mjere za jačanje radne discipline. Određene zakonske mjere preduzimaće se zavisno od utvrđenog", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Kabineta Radovana Viškovića.