Ivancov: Razmotriti zatvaranje Kancelarije OHR-a u BiH

BANJALUKA - Ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov rekao je da je krajnje vrijeme da se počne ozbiljno razmatrati zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika (OHR) u BiH.

"To nije samo stav Republike Srpske, nego to podržavaju i Hrvati u BiH. To pitanje dobija sve veću podršku unutar društva u BiH. Vjerujemo da bi taj proces trebalo da dobije podsticaj, s obzirom na to da je BiH suverena i nezavisna. Strani protektorat je nešto što bi trebalo da postane prošlost", istakao je Ivancov.

On je naglasio da je u BiH, u političkom smislu, trenutno sve u vezi sa formiranjem novih vlasti nakon opštih izbora, održanih 7. oktobra.

"Zadovoljni smo činjenicom da su institucije na svim nivoima u Republici Srpskoj formirane ili u procesu formiranja koji teče bez problema. Narodna skupština Republike Srpske je konstituisana, Željka Cvijanović je preuzela dužnost novog predsjednika Srpske, a imenovan je i mandatar", rekao je ambasador Ivancov.

On je napomenuo da je u toku proces formiranja nove Vlade Republike Srpske, kao i konsultacije za Vijeće naroda Republike Srpske i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Svjesni smo da su institucije u Republici Srpskoj funkcionalne. Željeli bismo da istaknemo visok nivo međupartijske saradnje u Republici Srpskoj i formiranje jake, široke vladajuće koalicije. Računamo da će opozicione partije konstruktivno učestvovati u procesu donošenja odluka vitalnih po interese Republike Srpske", rekao je ruski ambasador.

Prema njegovim riječima, Rusija pozitivno gleda na početak procesa formiranja vlasti na nivou BiH.

"Želimo svaku sreću Predsjedništvu BiH u konstruktivnom radu u interesu svih građana. Uvjereni smo da će se njihov rad zasnivati na pricipima Dejtonskog sporazuma. Osnovu za saradnju predstavlja dijalog, kompromis i konsenzus, te želimo da vidimo maksimalnu inkluziju u procesu formiranja vlasti na zajedničkom nivou i izbjegavanje blokade", rekao je Ivancov.

On je izrazio očekivanje da institucije na nivou Federacije BiH budu brzo formirane, uz uzajamno razumijevanje stavova i izbjegavanje retorike novih podjela.

"Željeli bi smo da političke stranke postignu dogovor koji bi poštovao interese naroda u BiH. Spremni smo na saradnju sa svim političkim snagama i etničkim zajednicama u BiH na pragmatičnoj, za sve prhvatljivoj osnovi, kao što je to slučaj bio i do sada", poručio je Ivancov u intervjuu Srni.

U BiH ne postoji podrška NATO savezu

Govoreći o evropskim i evroatlantskim integracijama BiH, Ivancov je naveo da postoji široka podrška za integracije BiH u EU ali da, istovremeno, pitanje članstva u NATO "stvara pukotine u BiH".

"BiH je suverena i nezavisna i na njenim građanima je da donesu odluke koje se tiču njene spoljne politike. To se, takođe, odnosi na članstvo u različitim međunarodnim i regionalnim organizacijama", istakao je ambasador Ivancov.

On je naveo da dio procesa evropskih interacija BiH ne isključuje saradnju sa drugim međunarodnim faktorima, što uključuje i Rusku Federaciju i taj pristup pozdravljamo.

"Kad je riječ o NATO, nema konsenzusa u društvu u vezi sa članstvom u Alijansi. To je potvrđeno Deklaracijom Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti i izjavama člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Milorada Dodika i lidera iz Republike Srpske", podsjetio je Ivancov.

Namjera da se BiH uvuče u NATO, kaže ruski ambasador, predstavlja kršenje dejtonskih principa ravnopravnosti naroda i uloge entiteta u donošenju ključnih odluka koje se tiču spoljne politike.

"Ruska Federacija ne podržava proširenje NATO u Evropi i ne vidimo nijedan validan vojni ili bezbjednosni razlog za to. Vjerujemo da taj proces stvara samo nove podjele u Evropi, a ne doprinosi stabilnosti i bezbjednosti u regionu", istakao je Ivancov.