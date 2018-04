Ivancov: Sukob u BiH se ne može desiti

SARAJEVO - Petar Ivancov, ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, kazao je da je Bosna i Hercegovina ''važno mjesto'', a dodao je i to da je ''BiH mirna država''.

Komentarišući situaciju u Bosni i Hercegovini, kazao je da se sukob na ovim prostorima ne može desiti ocijenivši Dejtonski sporazum funkcionalnim u smislu održavanja mira.

''Pitanje sukoba u Bosni i Hercegovini je zaustavljeno '95 Dejtonskim mirovnim sporazumom. Stvoren je sistem vrijednosti u BiH koji osigurava da se ovaj sukob ne može ponovo desiti. Dejtonski sporazum možda nije savršen, ali djeluje i održava mir, održava ga već 22 godine. Ne vidim problem ovdje kada govorim o uticaju i različitim silama koje su uključene, sve države i organizacije imaju pravo da grade odnose s vladom BiH. Sve to zavisi od toga šta je svrha tih interesa. U našem slučaju to je saradnja, obostrane veze u različitim oblastima i naravno mi smo garancija Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ne vidim razlog zašto bi BiH morala biti centar konfrontacije na Balkanu. BiH je važan partner, Bosna je važno mjesto, samo se sjetite da su dva važna sukoba počela ovdje. BiH je mirna država, a Dejtonski sporazum je postavio model odnosa između etničkih grupa i pol stranaka u BiH. Ne vidim razlog zašto ti odnosi trebaju biti prekinuti'', naglasio je on.

Ivancov je pričao i o uticaju Rusije na Bosnu i Hercegovinu kao i o interesima ove sile.

''Rusija kao i bilo koja druga država ima svoje interese, naš interes je razvoj stabilnih dobrih odnosa, u kulturi, ekonomiji. Mi ne koristimo taj uticaj da ostvarimo neke zlonamjerne ciljeve'', potcrtao je on.

O Noćnim vukovima i njihovoj posjeti Bosni i Hercegovini...

''Noćni vukovi su bajkeri. Ponekad bajkeri imaju i lošu reputaciju, ali to nije iz Rusije već s druge strane Atlantika. Zaista je Vlada dosta uradila po pitanju da ih disciplinira i učini patriotima, da poštuju zakon, da promoviraju vjerske, patriotske i druge vrijednosti. Ako grupa kozačkih plesača dođe u BiH i neko ih opiše kao poluvojnu organizaciju, to je smiješno. Isto se odnosi na Noćne vukove. Bajkerske organizacije postoje svugdje i nemaju problema s policijskim organizacijama. Nije bilo nikakvog skrivenog plana'', naglasio je on.

On je u razgovoru za N1 televiziju govorio o intervenciji Sjedinjenih Američkih Država u Siriji ocijenivši bombardovanje ''agresijom''.

''Vjerujem da to nije pitanje da li smo iznenađeni ili ne, više je to način kako je došlo do razvoja situacija, nažalost je došlo do ovoga da su Amerika, Francuska i Britanija upotrijebile silu, nije bilo istine da se koristilo hemijsko oružje. Bombardovanje nezavisne države je čin agresije. Kako se može čuti i dokazati, hemijsko oružje nije se koristilo. Juče smo čuli izvještaj, jedan američki medij je posjetio Dumu, bili su u bolnici, nijedna osoba im nije rekla da su imali dokaze o upotrebi hemijskog oružja'', ispričao je Ivancov za N1.

Ruski ambasador je rekao da su slične akcije u prošlosti nisu donijele dobar rezultat.

''Bilo je sve inscenirano, nažalost je do toga došlo. Ako se samo sjetite, to je bio model Iraka, Libije i bivše Jugoslavije. Nijedan od tih činova nije riješio problem, suprotno, samo su pogoršali situaciju. Očito naši američki partneri žele nešto dokazati, ali čini mi se da to baš i nije neki slučaj. Ne želim i sumnjam da bilo ko želi eskalaciju sukoba, ali ovo stvarno govori o nekim ograničenjima na obje strane'', dodao je Ivancov.

Sila nije put naprijed, poručio je.

''Mislim da rezultati zavise od položaja vodećih nacija kao i stranaka u Siriji. Ključna riječ je suzdržavanje i pametno djelovanje. Sila nije put naprijed. Mi se ne oslanjamo na silu kod rješavanja pitanja, ali nažalost u situaciju poput ove, stvari mogu izmaći kontrole, a to je najveća opasnost'', dodao je on naglasivši da sumnja da je svijet blizu nekih velikih neprijateljstva.

