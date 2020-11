Ivancov: Uvijek sam se zalagao za dejtonska prava entiteta i naroda

BANJALUKA - Ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov rekao je danas da se uvijek zalagao za dejtonska prava entiteta i naroda u BiH, te da narodi ovdje žive u miru, sarađuju i zajedno traže rješenja.

Ivancov je tokom oproštajne posjete Banjaluci istakao da je za šest godina stekao mnogo prijatelja u BiH, kako u Sarajevu tako i u Banjaluci, da se trudio da sarađuje sa svim političarima u BiH i da nije pravio razliku između političara Bošnjaka, Hrvata ili Srba.

"U svom radu sam se rukovodio diplomatskom praksom. Što se tiče BiH moj rad je bio zasnovan na principima Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH. Tako je ispalo da više veza i prijatelja imam u Republici Srpskoj. Ruski i srpski narod su iste vjere, to je jedan od razloga što je tako, imamo opštu kulturu i istoriju i danas s toplim osjećajem kažem doviđenja mojim prijateljima u Banjaluci", rekao je Ivancov novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske.

Ivancov je istakao da je to prijateljstvo zasnovano na toplim duhovnim odnosima i da nije usmjereno protiv bilo koga, već za opšte dobro.

On je zahvalio srpskim prijateljima, istakavši da odlazi sa nadom da je uradio nešto dobro i za Republiku Srpsku, ali i za BiH.

Ivancov je naglasio da odlazi sa nadom da će biti sačuvani dobri odnosi sa lokalnim političarima i da će biti nastavljeni i ubuduće.

"Duboko sam zahvalan predsjedniku Srpske Željki Cvijanović, predsjedniku Narodne skupštine Nedeljku Čubriloviću sa kojima smo dosta sarađivali, predsjedniku Vlade Srpske Radovanu Viškoviću sa kojim smo takođe imali dobre i prijateljske odnose u nizu praktičnih pitanja, te predsjedavajućem i srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku od koga sam puno naučio, kojeg smatram istaknutim političarem u ovoj zemlji i istovremeno sam počašćen da je on i moj prijatelj", naveo je Ivancov.

On je narodu Republike Srpske poželio mir, blagostanje, prosperitet te što skoriji kraj pandemije virusa korona.

Na pitanje kako komentariše obraćanje Savjetu bezbjednosti UN predsjedavajućeg i srpskog člana Predsjedništva BiH Miorada Dodika i visokog predstavnika Valentina Incka, Ivancov je naglasio da "se trudi da ne komentariše ono što kažu političari i šta oni kažu jedni drugima".

"Svakako smatram da je sastanak na marginama Savjeta bezbjednosti bio koristan i omogućio da članovi Savjeta bezbjednosti UN saslušaju ne samo zvanične nastupe koji se održavaju dva puta godišnje, već i one koji ne predstavljaju samo svoje političke stranke, nego i svoje narode. Da li se to sviđa ili ne sviđa bilo kome, to nije do mene, ali svakako su to bili stavovi. Uvijek u svom radu polazim od toga da treba saslušati svoje kolege i vaš sagovornik može da ima svoju pravdu koja je drugačija od vaše", zaključio je Ivancov.