Ivanić: BiH će se suprotstaviti svakom pokušaju smještaja migranata

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je da će se BiH suprotstaviti svakom pokušaju da se migranti smještaju na njenom prostoru, jer BiH to ne može izdržati ni politički niti ekonomski.

"To bi proizvelo veliku političku nestabilnost", naglasio je Ivanić.

On je za "Euro blic" rekao da migrantska kriza jeste trenutno problem, ali nije eskalirao do nepopravljivih granica i dominantno je prisutan na prostoru Federacije BiH.

Ivanić je istakao da je ključno da bude dodatno pojačana kontrola granice, naročito prema Crnoj Gori.

On je rekao da Oružane snage BiH ne mogu da se angažuju za te potrebe jer je to suprotno zakonu i naglasio da je daleko važnije da se policijske strukture značajnije angažuju i pomognu više nego do sada.

Ivanić je naglasio da kraj mandata u Predsjedništvu BiH završava u lošijoj atmosferi nego na početku, te naveo da je Predsjedništvo ušlo u negativnu fazu još od preglasavanja koje se desilo u institucijama BiH povodom popisa stanovništva.

"Onda su uslijedili problemi među Bošnjacima i Hrvatima u vezi s izborima u Mostaru i izmjenom Izbornog zakona. Nakon toga Predsjedništvo je u suštini tehnički odrađivalo poslove, bez snage da pokrene nešto pozitivnije", naglasio je Ivanić.

On je rekao da deklaracija o ratnim zločinima potpisana u Londonu nema nikakve veze s kolektivnom krivicom srpskog naroda, što pokazuje i činjenica da je Srbija potpisala taj isti dokument.