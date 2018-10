Ivanić: Dodik ekonomski i moralno sunovratio RS

Vjerujem u pobjedu Saveza za pobjedu na svim nivoima, a to onda znači potpunu ekonomsku, demografsku i moralnu obnovu RS, rekao je u pisanom intervjuu "Nezavisnim" Mladen Ivanić, kandidat tog Saveza za člana Predsjedništva BiH iz RS.

NN: Zbog čega ste se odlučili da se ponovo kandidujete za člana Predsjedništva?

IVANIĆ: Zato što sam to vrlo uspješno radio u protekle četiri godine. Zato što sam sačuvao Srpsku, otvorio joj vrata u svijetu. Ne želim da to sad pokvari onaj ko vrata Srpskoj zatvara, ko lobira za NATO, ko se zalaže za treći entitet i želi da Srpskoj otmu dio teritorije, čiji kadar je za vrijeme vlasti u zajedničkim institucijama prenio četrdesetak nadležnosti sa Srpske na BiH, čiji ljudi ćutke potpišu da u Ustavnom sudu BiH sjede strane sudije koje glasaju protiv konstitutivnosti Srba u federalnim kantonima. To sve rade Dodik i njegovi ljudi. Ja sam pokazao kako se političke bitke dobijaju bez galame i uvreda onih koji misle drugačije i sklonio sam Srpsku iz fokusa interesovanja međunarodne zajednice. Moj protivkandidat je zavadio Srpsku s cijelim svijetom i, što je najgore, zavadio nas i međusobno. Podijelio je srpski narod kao niko do sada, ekonomski i moralno sunovratio Srpsku. Neko mora konačno da ga spriječi. Ja ću to uraditi prekosutra.

NN: Šta smatrate svojim najvećim uspjehom u protekle četiri godine?

IVANIĆ: Srpska tokom mog mandata ni milimetar nadležnosti nije prenijela na BiH. A poslije masovnog prenosa nadležnosti tokom vlasti SNSD to je, priznaćete, bio i veliki izazov i ogroman uspjeh. Izazov, jer su koalicioni partneri navikli da SNSD pristaje na sve, a uspjeh jer sam ipak dokazao da može drugačije. Ja sam zaslužan za najveću političku pobjedu srpskog naroda poslije rata. Jeste li ikad prije čuli da sud u Hagu kaže - Srbi su u pravu? Zahvaljujući meni i mom kabinetu srušen je pokušaj revizije presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu po tužbi BiH protiv Srbije. Što bi, da je ne daj bože uspjelo, nanijelo nenadoknadivu štetu srpskom narodu sa obje strane Drine. Ponosim se i time što sam uspio da uvjerim međunarodne institucije da su rezultati popisa u BiH pogrešni. Koji su bili na štetu srpskog naroda.

NN: Šta nudite građanima u narednom mandatu?

IVANIĆ: Vjerujem u pobjedu Saveza za pobjedu na svim nivoima, a to onda znači potpunu ekonomsku, demografsku i moralnu obnovu Republike Srpske. I kompletnu njenu zaštitu u institucijama BiH. I, što je možda i najvažnije, normalnu saradnju. Jer institucije Republike Srpske nisu htjele da sarađuju s mojim kabinetom, i to na štetu Srpske. Imam više dopisa i prijedloga za saradnju, da zajedno zaštitimo Srbe u FBiH, Mostaru, da zajednički donesemo stav u vezi sa strategijom za dijasporu, da Jadovno uvrstimo u kalendar nacionalnih datuma, da amputirce oslobodimo plaćanja autoputa, da sačuvamo arhiv Trećeg pješadijskog puka koji baštini tradiciju Vojske Republike Srpske. Nikad nismo dobili odgovor.

Neće biti lako poslije njih voditi Srpsku, jer treba otplatiti sve te silne kredite. SNSD, DNS i SP su nas zadužili sa više od šest milijardi maraka. Ali, konkretan "Plan obnove Srpske" je spreman, imamo sposobne ljude i kad se zasuču rukavi - sve se može. Počinjemo u ponedjeljak.

NN: Kakvo je Vaše mišljenje o Vašem protivkandidatu?

IVANIĆ: Pretjerao je. U svakom smislu. Počeo je da vrijeđa, da laže i prijeti. Ne opravdavam, ali mogu da pređem preko toga kad to radi političkim protivnicima, iz straha ili da pokaže silu. Ali ne prihvatam da vrijeđa oca koji traži istinu za ubijenog sina, da prijeti zdravstvenim radnicima da je on taj koji daje plate, da prijeti penzionerima jer je on taj koji daje pare pred izbore, da prijeti studentima da im je džaba uspjeh ako nemaju partijsku knjižicu, da prijeti radnicima u RiTE Gacko da će ostati bez posla ako ne glasaju za njega… Od početka kampanje izmislio je milion krupnih političkih priča, za koje nema ni najsitniji dokaz. Tražio sam da dokaže bilo šta od tih velikih, spektakularnih priča. Predložio sam mu javno prije desetak dana, u saopštenju za javnost iz mog štaba, da u TV duelu, pred više medijskih kuća i u direktnom prenosu, sučelimo argumente. Nije pristao. Jer nema argumente.

NN: Šta će biti najveći zadatak Predsjedništva u narednom mandatu?

IVANIĆ: Da privedemo kraju proces dobijanja kandidatskog statusa za EU. I da ponovo gradimo povjerenje koje je narušeno u drugoj polovini mandata pokušajima da se ponizi srpski narod - pogrešnim rezultatima popisa, apelacijom za ukidanje Dana Republike, revizijom u Hagu.

NN: Kako ocjenjujete položaj RS unutar BiH i koji su najveći izazovi u narednom periodu?

IVANIĆ: Srpska više nema političke pritiske, prijetnje i ucjene. Ne treba stavljati glavu na panj i trčati za Hrvatima, kao Dodik, i ispunjavati im želju za trećim entitetom. Otimanje teritorije od Srpske, a to je treći entitet, znači promjenu Dejtona, a Dejtonski sporazum je garant opstanka srpskog naroda u BiH. Nijedna odluka u BiH ne može biti donesena bez Srba. Svakako da i ubuduće treba biti oprezan, ali je činjenica da smo u protekle četiri godine pobijedili u svim političkim bitkama. Ekonomski - sunovratili smo se. Nijedne investicije, nijedne nove fabrike, ljudi odlaze. Veliki čuvari Srpske sveli su broj Srba na manje od 900.000. Ekonomski oporavak Srpske je prioritet i, poslije tajfuna vlasti SNSD, DNS i SP koji je sve zbrisao, i veliki izazov. Za koji smo spremni.