Ivanić: Ispunjeni svi zakonski uslovi da se Treći RS puk izvede devetog januara

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je da ne očekuje žestoke reakcije iz Federacije zbog proslave dana Republike Srpske, jer su, kako ističe, ispunjeni svi zakonski uslovi da se Deveti januar može obilježavati i da se na proslavi može angažovati Treći Republika Srpska puk.

Međutim, on je za "Radiosarajevo.ba" naglasaio da je do organizatora proslave da li će Treći RS puk biti postrojen u Banjaluci 9. januara.

"Ja još nikakvu odluku nisam donio. To će naravno zavisiti od stava organizatora. Ako organizator bude smatrao, što je do sada rekao, da to ne treba, naravno da neću. Onda je odgovornost na njima što se pripadnici Trećeg puka Republika Srpska neće pojaviti. Ja čekam da vidim šta će biti njihov stav", rekao je Ivanić, a potom dodao:

"Republika Srpska je donijela zakon o 9. Januaru koji niko nije osporio, nije predmet osporavanja na Ustavnom sudu. Što se mene tiče time su ispunjeni svi zakonski uslovi da se može angažovati Treći Republika Srpska puk, ali ako domaćin to ne želi, onda nemam namjeru da se namećem. Domaćin skupa je predsjednik Milorad Dodik. Prema onome što je do sada tvrdio meni je jasno da on to ne želi".

Ivanić je rekao da mu nije jasno šta se htjelo postići žestokim reakcijama iz FBiH nakon prošlogodišnjeg obilježavanja Dana Republike Srpske.

"Ja zaista ne vidim razloga ni šta se prošle godine s tim htjelo. Oni moraju razumjeti da mi o prošlosti razmišljamo različito. Da svako ima pravo na svoje objašnjenje onoga što se događalo. Ni ja mogu nekoga u FBiH natjerati da ima moje objašnjenje historije, niti bilo ko iz FBiH može mene natjerati da prihvatim ta objašnjenja. Što se mene tiče upotreba Puka rendžera koje nastavljaju tradiciju Armije BiH je stvar o kojoj treba da odlučuje gospodin Bakir Izetbegović. Meni to ni najmanje ne smeta. Gdje god on bude mislio da treba da vodi svoju jedinicu neka to uradi. Jednako tako očekujem da se onda prihvati kada sam ja u pitanju i Treći Republika Srpska puk", rekao je između ostalog Ivanić.