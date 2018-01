Ivanić: Izetbegović nije BiH, nego trećina Predsjedništva

SARAJEVO - Što se mene tiče svaki razgovor je dobrodošao pa i ovakav ali ako je u pitanju BiH onda treba da postoji institucionalna odgovornost. Gospodin Izetbegović nije BiH on je jedna trećina Predsjedništva, rekao je Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH.

Govoreći za N1 o sastanku u Istanbulu Ivanić je rekao da Predsjedništvo nije donijelo odluku da bošnjački član Predsjedništva Bakir Izetbegović ide tamo.

"On je imao poziv otišao je i što se mene tiče on može otići i razgovarati sa kim hoće. On je vjerovatno iznosio svoje lične stavove ili stavove SDA ali nije bilo usaglašenog stava Predsjedništva i on nije predstvljao Bosnu i Hercegovinu nego sebe odnosno bio je bošnjački član Predsjedništva koji je tamo razgovarao", istakao je Ivanić i dodao:

"Ovo što je objavljeno da je postignut dogovor se uklapa sa onim što sam ja govorio cijelo vrijeme. Rsprava o tome kuda će ići autoput je besmislena i na kraju će se pokazati da će se dugoročno morati graditi. Kada je RS u pitanju i autoput od Bijeljine do Kuzmina kao što je interesi i da se napravi put od Sarajeva prema Višegradu i na kraju se to u suštini i desilo barem u onome što smo čuli da je dogovoreno. E sad me zanima kako su to mislili uvesti u sistem to može biti privatni dogovor gospodina Izetbegovića ali naš sistem je takav da entiteti odlučuju o izgradnji autoputeva. Ja mislim da će on sad morati prvo obaviti razgovor sa gospodinom Dodikom i sa Vladom RS, kao što će morati obaviti razgovor i sa Vladom FBiH a u njoj ima i predstavnika HDZ-a. I tek kad se svi oni usaglase može se reći da ima nekog dogovora. Što se tiče lijepih riječi toga smo imali priliku slušati uvijek i sve to pada na konkretnim potezima. Potreba i korist BiH je bila da se postigne sporazum o granici. Njega nema zato što je jedan dio u bošnjačkoj političkoj strukturi bio protiv toga", poručio je Ivanić.

O Briselu i Izbornom zakonu

"To je sastanak u funkciji stranaka. Mojih dvojica kolega su predsjednici stranaka a ja sam počasni predsjednik PDP-a, a oni HDZ-a i SDA-a i mi smo članovi Evropske narodne partije. Gospodin Daul kada je bio zadnji put u Bosni i Hercegovini vidio je dubinu problema kada je u pitanju izborni zakon", kazao je Ivanić.

Dodao je da je tada nastao dogovor da će sva tri člana Predsjedništva otputovati i razgovarati sa njim.

"Tada smo dogovorili da ćemo nas trojica zajedno doći i pokušati u razgovoru sa njim doći do nekog kompromisnog rješenja da dođe do promjena izbornog zakona. Sadržaj našeg razgovora je Izborni zakon a to prije svega znači izbor Doma naroda u Federaciji BiH i izbor hrvatskog člana Predsjedništva. To su dvije dominantne teme. U tom razgovoru sam ja opušteniji jer neće biti tema koje se dotiču Republike Srpske. Ja ću pokušati pomoći kao neko ko je neutralan iako nisam veliki optimista", kazao je Ivanić i poručio:

"Rješenje ovog problema mogu samo naći SDA i HDZ jer to su to dvije partije koje su bile dominantno podržane od pripadnika bošnjačkog i hrvatskog naroda. Rješenje je vjerovatno između ta dva ekstrema. Sa jedne strane imate taj ekstrem koji kaže da članoovi Doma naroda trebaju biti birani samo iz kantona gdje postoji hrvatska većina. Sa jedne strane HDZ želi da bude pitan jer bez Doma naroda se onda ništa ne bi moglo uraditi na nivou Federacije. Sa druge strane SDA želi da ima jedan broj članova Doma naroda iz hrvatskog naroda koji omogućavaju prohodnost. Bojim se da su to dvije pozicije koje su jako udaljene i da je teško naći neku sredinu. Gospodin Daul pokušava da pruži neku vrstu usluge da bude medijator da pokuša da se dođe do rješenja. Ja sam pesimističan jer mislim da su razlike toliko udaljene da je u ovom trenutku vrlo teško naći šta je kompromisno rješenje. Razgovori o tome traju tri godine ja ne vidim da će se u ovih još dva tri mjeseca koliko je još ostalo do proglašavanja izbora nešo krupno desiti. Isti učesnici tri godine nisu mogli doći do rješenja šta možemo očekivati u ova tri mjeseca ili sutra u Briselu jer sam po sebi nije neko ko ima čarobni štapić kojim će to riješiti", ističe Ivanić.

(N1)