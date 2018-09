Ivanić: Ja sam protiv trećeg entiteta

SARAJEVO - Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u intervjuu za "Deutsche Welle", između ostalog, govorio je i o "trećem entitetu" u BiH.

"Protiv trećeg entiteta jesam jer treći entiet znači raspakivanje Dejtona. To znači da se to ne može uraditi u okviru Dejtonskog sporazuma. Treći entitet vjerovatno znači da bi se ukinulo entitetsko glasanje, a time bi Republika Srpska izgubila značajan dio", rekao je Ivanić, a potom dodao:

"U takvim uslovima to bi značilo da Republika Srpska gubi ozbiljan instrument kojim utiče na odnose i odluke na nivou BiH. Zato mislim da to ne treba raditi. I zato je moj stav da je to pitanje unutrašnjih odnosa u Federaciji. Oni su sami proizveli taj problem i oni sami trebaju taj problem da riješe. Mi nikome ne treba da držimo stranu u tome".

Na konstataciju novinara da je nekoliko puta izjavio da je na dnevnom redu "pospremanje Balkana" Ivanić je rekao da će BiH doći na dnevni red, prije svega zbog neriješenih pitanja u Federaciji BiH.

"To su pitanja koja će biti jako, jako opterećujuća i koja se neće lako riješiti i zbog toga mislim da je to stvar koja će, po mom uvjerenju, proizvesti uvlačenje međunarodne zajednice u rješavanje pitanja BiH. Ja iskreno mislim da je teško očekivati neke ogromne zaokrete u odnosu na Dejtonski sporazum. Ne vidim šta bi to moglo biti. Ne vidim da će postojati jedinstvo velikih sila da se dođe do nekog drugačijeg rješenja od ovoga što imamo. Zato mislim da će se to pospremanje prije svega ograničiti na odnose unutar Federacije, a da se neće toliko dirati cjelokupni sadržaj Dejtonskog sporazuma. I mislim da će to manje više ostati isto kao što je i sada.

(Dojče Vele)