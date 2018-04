Ivanić: Naći odgovor na Izetbegovićeve prijetnje ratom

SARAJEVO - Prijetnje ratom koje šalje predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović više nisu slučajne, već svjesna namjera i svjesno provociranje druge strane i na to se mora naći ozbiljan odgovor, izjavio je Srni član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić.

"Republika Srpska mora vrlo ozbiljno razmotriti prijetnje koje joj Izetbegović upućuje i tu aktivnost treba pokrenuti na dvije strane. Jedna je da se, u skladu sa međunarodnim dogovorom, izvrši stroga kontrola proizvodnje i raspolaganja naoružanjem", istakao je on.

Ivanić je napomenuo da za to postoje mehanizmi.

"Potrudićemo se da te mehanizme u nekom smislu i angažujemo i to je ono što ću tražiti od predstavnika međunarodnih institucija. Imam namjeru vrlo brzo pozvati ključne predstavnike zemalja članica PIK-a na razgovor ovim povodom, jer ovo više nije slučajno", najavio je član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

S druge strane, kaže Ivanić, ovo potpuno opravdava sve ono što je činjeno u Republici Srpskoj kada je riječ o nabavkama opreme za MUP Republike Srpske.

"Ali, generalno mislim da ovdje odgovor mora biti još ozbiljniji i snažniji, jer zaista nije slučajno, nego svjesno i namjerno provociranje što mora imati svoj kako politički, tako i svaki drugi odgovor", istakao je on.

Na pitanje šta je cilj tih svjesnih provokacija, Ivanić je rekao da je manje ozbiljan cilj dodvoravanje sopstvenoj javnosti za prethodne izbore.

"Druga, koja je puno ozbiljnija, je činjenica da su to najratobornije izjave koje smo zadnjih dana i mjeseci imali priliku da čujemo i one pokazuju negdje duboko da umjesto da se razmišlja o ekonomiji, o razvoju, o smirivanju, Izetbegović priziva novi rat", upozorio je Ivanić.

On je ocijenio da to nije nimalo dobro i najavio da će pozvati Izetbegovića da prestane sa tom vrstom retorike i da se okrene onom što ljudima u BiH treba, a to je mir, razvoj, bolji život, stabilnost, a ne rat.

Izetbegović je juče ponovo zaprijetio ratom i rekao da su zločini koje su počinili pripadnici bivše Armije BiH "sporadični incidenti".

"Napravićemo mi i pokretnu haubicu i već je radimo, transporter pokretni, pušku smo napravili i napravićemo onu dobru taktičku 12.7, višecijevne bacače svih mogućih kalibara i svu moguću municiju za to i dronove. Pa ćemo biti kao onaj mali čovjek koji nije krupan, ali je ljut i dobro naoružan i nek svako dobro razmisli da li će ga iz čista mira dirati", rekao je Izetbegović.

Izetbegović, koji je predsjednik SDA, naglasio je da "Bošnjaci više nikad ne smiju da budu slabi".