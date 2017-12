Ivanić: Ne komentarišem Čovićevo pismo

SARAJEVO – Mladen Ivanić, član Predsjedništva BiH, rekao je da ne komentariše pismo predsjedvajućeg Predsjedništva BiH Dragan Čovića NATO, jer predsjedavajući ima pravo da ih pošalje.

“I on ako ih je poslao, poslao je", rekao je Ivanić za N1.

Ivanić nije želio dalje komentarisati pismo niti govoriti o sadržaju.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović uputio je pismo premijerima i/ili predsjednicima zemalja članica NATO-a tražeći ubrzanu aktivaciju MAP-a i požalivši se na problem islamskih radikalista u BiH. Za N1 je kazao da je to bio usaglašeni stav članova Predsjedništva BiH, no Ivanić tvrdi da za to ne zna.