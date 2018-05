Ivanić: Ne vidim zašto ne bih mogao pobijediti Dodika

SARAJEVO - Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH, odgovorio na pitanje da li će pobijediti Milorada Dodika na predstojećim izborima za tu funkciju.

"Ne vidim zašto ne bih mogao. Prije četiri godine moj protivkandidat je bila Željka Cvijanović, ali ja sam se suštinski borio protiv Dodika. Imao sam 320.000 glasova - političar sa najviše glasova u BiH. Zašto bi sada bio neko protiv mene. Mislim da sam svoj dio posla odradio korektno, a to sam spreman i naredne četiri godine ako dobijem glasove", izjavio je Ivanić za N1.

Na pitanje očekuje li niske udarce u kampanji, Ivanić je rekao da je navikao sam na to.

"Svih godina sam na drugoj strani, uvijek smo imali različite političke poglede. Tehnike prljave kampanje sam prošao. Biće tu izmišljanja špijunskih službi, biće izmišljanja poteza koje činim, prljavština. To je pogrešan pristup i mislim da će ljudi to i vidjeti", kazao je Ivanić.

"Ljudi znaju i mene i Dodika. Institiraću na onome što sam činio. Stabilnost, mir, čvrstu odbranu RS i spremnost na kompromis sa kolegama iz FBiH", rekao je Ivanić.

On tvrdi da "neizvjesnost, rizik i strah dolaze od Dodika", a kazao je da "vjeruje da će pobijediti sa narodom Republike Srpske".

Istakao je da se neće služiti prljavim igrama.

"Poslije svih ovih godina da sad počnem to da koristim, koristim drugačiji rječnik - to nisam ja. Makar i izgubio izbore. Ružne riječi, prljavština - to je za mene previše. Više volim sačuvati obraz nego pobijediti na prljav način", kazao je Ivanić.

"Pokušaću odgovoriti direktno na provokacije, a da izmišljam portale, vijesti - to mi ne pada na pamet", poručio je Ivanić.

Govedarica ili Cvijanović?

Ivanić smatra da bi Vukota Govedarica mogao pobijediti Željku Cvijanović u utrci za predsjednika Republike Srpske.

"To je mlad i snažan političar. Donosi drugačiji pristup, kulturniju retoriku s kojom nastupa. Čovjek za kojeg ne možete vezati ništa negativno. Donosi svježinu koju je pokazao, te svježine treba Republici Srpskoj. Ja kao iskusan, on kao mlad i entuzijasta činimo pristojnu kombinaciju za RS", rekao je Ivanić.

On je istakao da niti jednom u dosadašnje četiri godine mandata u Predsjedništvu BiH nije proizveo niti jedan konflikt ili sukob, a kazao je da je uvijek spreman na kompromise.

"Nas trojica u Predsjedništvu smo imali kompromise godinu, godinu i po dana. Onda je bio popis, 9. januar, revizija presude, Mostar - ja to nisam proizveo. Ja sam spreman na političke sukobe, pozivam ljude na kompromis. Ako ne želite kompromis - a želite političke sukobe, ja niti jedan nisam izgubio", poručio je Ivanić.

Upitan da kaže očekuje li podršku Bošnjaka iz RS, Ivanić je rekao da su oni na prošlim izborima glasali za njega i da im je zahvalan za te glasove.

"Ako je neko glasao za mene - ne znači da može mlatarati sa mnom. Radim ono u što vjerujem i iza toga čvrsto stojim", poručio je Ivanić.

Rekao je da nije realno očekivati da međunarodna zajednica ili Angela Merkel sa "čarobnim štapićem" riješe unutrašnje probleme poput Izbornog zakona.

"Ako SDA i HDZ ne žele da dođe do do dogovora, kako će nam iko pomoći. Javnost treba vršiti pritisak na domaće političare da to pitanje završe", kazao je Ivanić.

Kratko je komentarisao i migrantsku krizu te spominjanje "državnog udara", kazavši da su to "velike riješi i treba se čuvati za njih".

"Ne mislim da je bio državni udar, ali mislim da je bio strah od migranata. Mi to ne možemo zanemariti, naša obaveza je da im pružimo uvjete da prežive", kazao je, dodavši da "nema uspjeha u borbi sa migrantskom krizom ako institucije ne budu zajedno djelovale".

Srbi su odlukom Ustavnog suda FBiH konstitutivan narod i u HNK, a Ivanić je kazao da odluka nije ništa novo - te da to neće proizvesti poseban uticaj.

"Ovo je ključno pitanje za SNSD. Zašto sarađuje sa partijom koja ne želi da provede konstitutivnost Srba", kazao je Ivanić.

