Ivanić: Obezbijediti konstitutivnost Srba u federalnim kantonima

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je danas da se konstitutivnost Srba mora obezbijediti u kantonima sa hrvatskom većinom u Federaciji BiH, jer to što nisu konstitutivni predstavlja najveće kršenje ljudskih prava u BiH, te naglasio da u vezi sa tim nije trebalo da dođe do političke bitke u parlamentu BiH.

"Srbi u nekim federalnim kantonima nisu konstitutivni od 2001. godine. To je nedopustivo i najveće je kršenje ljudskih prava u BiH. Konstitutivnost Srba mora da se obezbijedi", rekao je Ivanić novinarima u Banjaluci.

Komentarišući to što je Konzulat BiH u Minhenu pokrovitelj događaja čija je jedna od tema promocija samoproglašenog Kosova kao najmlađe evropske zemlje, iako BiH ne priznaje Kosovo, Ivanić je rekao da to potpuno osuđuje.

Govoreći o verifikaciji ugovora BiH i Islamske zajednice, Ivanić je naveo da će to zavisiti od odnosa u Predsjedništvu BiH, ali da nije optimista da će se to brzo dogoditi.

"Ja sam za to da to bude već sutra ako bi sporazum bio identičan kao onaj sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Ali, budući da je riječ o detaljnijem sporazumu koji ima puno specifičnosti, onda to traži bolju političku klimu od one koju imamo", rekao je Ivanić.