Ivanić: Otvaranje Dejtona štetno po Srpsku

BEOGRAD - Srpski član Predsjedništva BIH, Mladen Ivanić,smatra da nije dobar pristup povezivati Republiku Srpsku i Kosovo.

"Ako povezujete Republiku Srpsku i Kosovo, onda se jednog odričete, a ako je Kosovo dio Srbije, onda RS po toj logici ne može biti dio srpskog prostora", rekao je Ivanić za Politiku komentarišući oprečne stavove koje ima sa predsjednikom RS Miloradom Dodikom.

On smatra da Kosovo i RS svojim značajnim dijelom pripadaju srpskom etničkom prostoru, gdje Srbi treba da imaju institucionalna prava i da upravljaju prostorima na kojima žive.

Ivanić je naveo i da je svjestan činjenice da bi više od devedeset odsto ljudi voljelo nezavisnu RS, ali da se mora vidjeti šta je moguće, šta je realno, a šta nosi rizik.

"Bilo kakvo otvaranje Dejtona u sadašnjem trenutku bi štetilo RS. Nemamo moćne prijatelje da želju za nezavisnosću sprovedemo u djelo. Ko bi nas podržao ? Srbija voli RS, ali je rukovodstvo Srbije jasno i glasno reklo da neće uraditi ništa protiv integriteta dejtonske BIH. I Rusija je čvrsto saopštila da stoji iza Dejtona", rekao je Ivanić.

Ivanić smatra i da u BiH nedostaje bošnjački lider spreman za istorijski iskorak i da pravi kompromise i vuče naprijed, u bolje odnose.

Kada je pitanju odnos svijeta prema interesima Srba u RS i s druge strane Albanaca, on je upitao koliko dugo su Albanci imali autonomnu pokrajinu i dodao da Srbi imaju RS dvadesetak i nešto godina.

"Tu se krije odgovor i o mogućim budućim dešavanjima. Ako nešto nije realno danas, ne znači da će tako ostati u vremenu koje dolazi. Posebno u slučaju ako ostanu ove tenzije među narodima, gdje Srbi i ubuduće neće osjećati prijateljstvo u BIH. Ne shvate li Bošnjaci da se i sa Srbima moraju osjećati ne samo prijatno u BIH, već i da tu vide svoj vlastiti interes, koji će stvoriti želju da ostanemo, tenzije i sukobi neće nestati. Svaki narod koji je uporan i vjeruje u sebe prije ili kasnije će ostvariti svoje ciljeve. I to svi moraju da shvate", poručio je Ivanić.

On kaže i da ne očekuje sprektakularne zaokrete na međunarodnoj sceni kada je u pitanju srpsko stanovište.

"Veliki ne ulazu mnogo napora da uđu u suštinu problema. Prije će biti da preko malih prave svoje dilove", kaže on.

Ivanić kaže i da pred Republikom Srpskom ne vidi ozbiljnije međunarodne izazove, i dodaje da se do toga došlo mudrom politikom , tako da se RS više u očima svijeta ne smatra problemom ili entitetom koji pravi probelem u BiH.

"Ne sumnjam u to da je narod u RS to shvatio i da će to pokazati na izborima", naveo je Ivanić.

Prema njegovom mišljenju, probleme sa velikim silama Dodik ima na ličnoj osnovi, a ne cijela RS. Ivanić smatra da Srpska nema teret i da uprkos "Dodikovim ličnim problemima" međunarodni položaj RS nikada nije bio jači.

"Od nas se, zapravo ništa ne traži, nema nijednog zahtjeva za smanjenje nadležnosti. Stvarni život i dalje jeste u RS, Srpska o svemu sama odlučuje", smatra Ivanić.