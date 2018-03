Ivanić: Pitanje granice na čekanju zbog nesređenih odnosa Bošnjaka

BEOGRAD - Zbog nesređenih bošnjačkih političkih odnosa u Sarajevu, pitanje granice Srbije i BiH bez razloga je pretvoreno u "neku veliku temu", izjavio je član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić.

On je potvrdio da je prijedlog iz Srbije već dostavljen institucijama BiH od kojih očekuje da konačno započnu posao na tom predmetu.

"Nekorektno je to što trenutno nema nikakvog stava BiH. Sam teško mogu da ubrzam rješavanje problema jer je u pitanju frustracija Bošnjaka. Bez konsenzusa u Predsjedništvu BiH na tom pitanju ne možemo ništa", rekao je Ivanić za "Večernje novosti".

On kaže da je problem to što je granica na nekim mjestima nelogična i pojašnjava da je Srbija željela da dođe do razmjene teritorije na dva mjesta oko pruge.

"Tu bi se razmijenilo bukvalno metar kvadratni za metar kvadratni. Smatram da je to korist i za BiH", rekao je Ivanić.

Što se tiče zemljišta oko hidroelektrana "Bajina Bašta" i "Zvornik", Ivanić je naglasio da Srbija nikada nije zahtijevala ispravljanje granice na štetu BiH, već samo korištenje malog dijela teritorije na stotinjak hektara ne te dvije lokacije.

On je rekao da Beograd trži mogućnost slobodnog korištenja kada je u pitanju brana i prihvata da je granica rijeka Drina.

"Srbija traži i da joj BiH omogući nesmetanu upotrebu te teritorije, odnosno da tu mogu biti i mašine i da mogu da se obnavljaju postrojenja", pojasnio je Ivanić.

List navodi da je dogovor o granici između Srbije i BiH očekivan u decembru 2017. godine kada se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu sastao sa članovima Predsjedništva BiH, kao i na nedavnom sastanku u Mostaru na kojem su sa zvaničnicima BiH razgovarali predsjednici Srbije i Hrvatske.

Bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović poručio je tom prilikom da bi pitanjem granica trebalo da se bave eksperti i da promjena granice oko hidroelektrana ne dolazi u obzir.

Dogovor BiH i Srbije nije postignut samo za oko tri odsto linije koja ih razdvaja.