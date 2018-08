Komentari: 2

DraganRankitic

Ivanić: "Po Dejtonu, entitetske policije pokrivaju svoje teritorije!" Tako je Ivaniću, potpuno si u pravu. Objasni to samo tvom koalicionom kolegi Draganu Mektiću, koji bi da šalje Bakirovu policiju u Srpsku i koji je četiri godine samopregorno radio na jačanju Bakirovih policijskih formacija. A kada dođe do političkog pokreta za osamostaljenje Srpske, a doći će jer je to neizbežno, onda će te Bakirove policijske formacije biti "zakonski upotrebljene" za napad i uništenje Srpske Republike. Da li ovaj Ivanić nije svestan koliki je to nivo izdaje, i to bez ikakve koristi za srpski narod. Da je bar dobio neke milijarde dolara da prodaje Srpsku Bakiru, pa da čovek razume. Ali ne, niko mu nije dao ni kinte, on zajedno sa Mektićem urušava Srpsku Republiku za džabe.