Ivanić: Posjetu Srbiji nismo iskoristili u pravom smislu

BEOGRAD – Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH, istakao je da nije dobro iskorištena današnja zvanična posjeta trojice članova Predsjedništva BiH Srbiji, te da nije očekivao da će biti razlike u stavovima preostala dva člana Predsjedništva, predsjedavajućeg Dragana Čovića i člana Bakira Izetbegovića, kada je riječ o spoljnoj politici zemlje.

"Nisam doživio da može biti razlike. Na sastanku smo jasni rekli, gospodin Čović, prije svega, da će BiH, dok god Srbija ne promijeni stav, poštivati teritorijalni integritet Srbije. Tu ne vidim ništa sporno. Oni koji vide, moraju objasniti kako je do toga došlo", kazao je Ivanić, a zatim dodao:

"Mislim da generalno ovu posjetu nismo iskoristili u pravom smislu. Napravila se neka tenzija. Prije svega, mislim da to dolazi, moram to reći, iz dijela bošnjačkih političara. Od svega se pravi neka zavjera i neke teorije koje apsolutno ne razumijem, ali to je više pitanje za nas unutar BiH. Mislim da je interes BiH bio da se utvrdi granica sa Srbijom. Najveću korist od toga može imati upravo BiH. Ne razumijem šta neko nekog može prevariti, ako se traži razmjena teritorije kvadratni metar za kvadratni metar", rekao je Ivanić.

Ivanić je dodao da nije optimista, poput Čovića, da će se unutar Predsjedništva BiH riješiti pitanje granice sa Srbijom.

"Volio bih da jesam, ali nisam. Zalagao sam se za dogovor o granicama, ali imate teoriju da čim se neko iz srpskog naroda za to zalaže, mora da je nešto protiv BiH. Šta god čovjek da uradi, dobije neku vrstu nekog čudnog odgovora", naglašava Ivanić.

On je kazao da sumnja da će se unutar BiH uskoro donijeti odluka o trasi autoputa Beograd-Sarajevo.

"Jasno sam rekao da mislim da u BiH neće biti dogovora oko toga kuda će trasa ići, da će jedna trasa biti u Federaciji, a druga u Repulici Srpskoj. Pošto se entiteti zadužuju, oni će sami odlučivati u kojem će pravcu ići. Pretpostavljam da ćemo u nekom vremenu koje dolazi imati dvije trase. Dogovora oko toga u ovakvoj BiH, sa ovim stvarima koje smo imali priliku vidjeti i u jednoj međudržavnoj posjeti, potpuno je nerealno", naglašava Ivanić.

Istakao je da ne voli što se desio nesporazum predsjedavajućeg Čovića i bošnjačkog člana Izetbegovića o pitanju međunarodne politike BiH, posebno kada je riječ o stavu o Kosovu.

"Vidjeli ste da sam ćutao poštujući dignitet zemlje iz koje dolazim i poštujući domaćina. Kako se drugi ponašaju, to neka drugi procjene, zato nisam htio da učestvujem u tim stvarima", rekao je Ivanić.

On smatra da se sve što se danas desilo tokom konferencije za medije u Beogradu svodi na "dodvoravanje vlastitoj političkoj publici", ali i da je pokazalo da BiH ima veliki unutrašnji problem, koji postaje sve dublji, te da će takva politika najviše koštati BiH.