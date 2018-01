Ivanić: Postrojavanja OS BiH vjerovatno neće biti

SARAJEVO - Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je danas da postrojavanja oficira OS BiH za Dan Republike Srpske "vjerovatno neće biti, ako stvari ostanu kakve su sada".

Ivanić je ranije kazao da bi možda i dozvolio postrojavanje oficira OS BiH za Dan RS "u inat".

"U inat onima koji to osporavaju. Podsjetiću da je RS donijela novi zakon o praznicima i niko ga na Ustavnom sudu nije osporio. Postoje svi pravni elementi i razlozi da se to može desiti. Ja sam smatrao prirodnim i normalnim da se to održi kao prošle godine jer smo izdržali i krivične prijave i sve što je uslijedilo, naveo je Ivanić.

"Iz svih istupa sam shvatio da takav način prisustva Puka Vama i Organizacionom odboru, za razliku od prošle godine, ovog puta nije prihvatljiv i nemam namjeru na tome insistirati", naveo je Ivanić u odgovoru predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku koji ga je danas pozvao da obezbijedi učešće pripadnika Oružanih snaga BiH iz reda srpskog naroda u svečanom defileu povodom obilježavanja Dana Republike.

Ivanić je u pismu istakao da je informisan o tome da Organizacioni odbor obilježavanja 9. januara ove godine nije tražio učešće pripadnika Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, iako su donošenjem Zakona o Danu Republike Srpske ispunjeni svi pravni preduslovi za podnošenje tog zahtjeva.

On je uvjeren da je Dodiku i njegovim saradnicima poznato da pravne norme propisuju da organizator manifestacije koji želi angažman Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka to treba zatražiti najmanje 30 dana prije održavanja manifestacije, što su institucije Srpske svih ranijih godina činile.

"U vrijeme kada je trebalo podnijeti zahtjev, Vi ste javno rekli da ne želite prisustvo Puka na obilježavanju 9. januara. Današnje podnošenje zahtjeva meni, a ne nadležnim institucijama, i to samo par dana prije skupa, pokazuje da odgovornost za vlastitu grešku pokušavate prebaciti na mene, te Vas obavještavam da sam spreman nositi odgovornost samo za svoje postupke, ali ne i za Vaše", naglašava Ivanić.

On je izrazio žaljenje zbog toga što je proslava 9. januara, umjesto da bude tačka na kojoj se pokazuje snaga i jedinstvo srpskog naroda, postala predmet političkih sukoba.

"Sam niti jednim svojim potezom tome nisam dao ni najmanji doprinos i smatram to potpuno neprimjerenim, pa i sramnim", kaže Ivanić.

On je dodao da je informisan od nadležnih institucija BiH o tome da su zahtjevi Organizacionog odbora za upotrebom ratnih zastava i smještajem pripadnika Policije Republike Srpske u objektima Oružanih snaga BiH odobreni.

Ivanić je komentarisao i godinu koja je iza nas.

"Mislim da je to godina u kojoj smo mi propustili dvije šanse. Jedna je da imamo bolji politički ambijent unutar zemlje. Mislim da je prošla godina u tome smislu bila teška, prvenstveno zbog sukoba SDA i HDZ-a oko Izbornog zakona. To je opteretilo odnose i dovelo do toga da se stvori loš politički ambijent. Druga stvar, nismo ni na vrijeme odgovorili na Upitnik. Mogli smo i trebali to uraditi u godini. Nadam se da ćemo odgovore na Upitnik dostaviti u prvim danima. U cjelini, dosta loša", kazao je Ivanić.

Na pitanje šta očekuje od 2018. godine, Ivanić je kazao da bi volio da bude optimista:

"Ja bih volio da budem optimista i da mogu da kažem da mislim da će biti bolja i da imam argumente za to, ali ih nemam. Politički ambijent je takav da je nemoguće očekivati rješenje pitanja Izbornog zakona. To znači da će provođenje izbora i formiranja vlasti nakon izbora biti praktično onemogućen. Ne vjerujem da će u narednih nekoliko mjeseci biti napravljen iskorak i da će se postići dogovor. Ne vidim da će se SDA i HDZ biti u stanju dogovoriti oko toga. Nas čeka izborna godina, kampanja je već krenula. Bojim se da će kampanja biti toliko prljava da će se u svemu tome izgubiti osnovni sadržaj posla koji političari trebaju da rade. Volio bih da mogu biti optimista, ali nažalost nisam i mislim da će 2018. biti gora nego 2017."

Na pitanje da li će biti kandidat za Predsjedništvo BiH iz RS, Ivanić je odgovorio:

"Vidjećemo. Vidjeli ste predsjednika partije koji je govorio o tome i dogovor će biti oko početka februara i ostavimo to za taj period. "Bitka" sa Dodikom bi sigurno bila zanimljiva politički. Što se mene tiče, ako se odlučim kandidovati uopšte, ne bi mi smetalo da dođe i do te političke bitne", kazao je Ivanić.

