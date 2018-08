Ivanić: Priča o nezavisnosti Srpske lijepa, ali nerealna

BANJALUKA - Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da u ovom trenutku nije realna priča oko nezavisnosti Republike Srpske.

"Intimno, možda, duboko u duši, ali nije realna zbog međunarodnog okvira. Prvo, zbog neriješenog problema Kosova. Nju danas ne bi prihvatila kao takvu ni Srbija, sumnjam i Rusija. Zbog toga mislim da o tome u ovom trenutku ne treba razgovarati, jer nije realno. To lijepo zvuči, ali nije realno. Ako nije realno, onda je bolje čuvati ono što imate", kazao je Ivanić u intervjuu za Telegraf.

On je naglasio da se u BiH ne može ništa uraditi bez saglasnosti institucija RS. Kada je u pitanju izgradnja Pelješkog mosta, Ivanić je kazao da se u tom slučaju pomiješalo nekoliko stvari.

"Jedna je most kao most, a drugo je pitanje granice i otvorenog mora da na primjer brodovi, jahte i kruzeri iz Neuma mogu bez kontrole Hrvatske doći do otvorenog mora", pojasnio je, napomenuvši da postoje i druga otvorena pitanja u odnosima s Hrvatskom, poput izgradnje mosta na Savi kod Gradiške, odlagalištem nuklearnog otpada te drugih graničnih pitanja.

Nekadašnji predsjednik HDZ-a BiH Ante Jelavić mu je, tvrdi, 2001. godine rekao da, ako Hrvati budu htjeli treći entitet, svjesni su da će ga dobiti samo ako načnu RS.

"Ja sam protiv trećeg entiteta. Tu se Dodik i ja razlikujemo neviđeno. Protivim se, jer znam da bi bilo zahtjeva za RS-om. I vrlo precizno znam, koje općine. Tada je rečeno Šipovo, da bi se povezao stolni grad, Jajce s Kupresom i da bi se napravio hrvatski prostor. Vrlo jasno je rečeno i Derventa, Brod i Šamac, da bi se dobila Posavina. Pored toga RS je danas jedan od dva entiteta. Biti jedan od tri je mnogo manje. To bi vjerovatno podrazumijevalo promjenu Daytonskog sporazuma, a onda i naše ugrožavanje. Tako da nisam nikakav ljubitelj eksperimenata. Čvrsto se držim onoga što imamo i što je međunarodna garancija i u što sam uvjeren da će još jedan broj godina biti realnost. To je Daytonski sporazum i unutar toga dva entiteta", izjavio je Ivanić.

Među svojim uspjesima u Predsjedništvu BiH je izdvojio unošenje badnjaka u tu instituciju, a pohvalio se kako u svom uredu, pored zastave Republike Srpske, ima i ikone. Govoreći o paraleli između Kosova i BiH, Ivanić je izjavio da će se međunarodna zajednica ove i dio naredne godine baviti pitanjem Kosova, a da će zatim na red doći BiH.

"Srbi moraju biti vrlo dobro pripremljeni za tu vrstu stvari. Ne trebamo se igrati. Ne treba eksperimentirati. Ne treba davati velike riječi, iza kojih ne stoje djela, nego čuvati kao najveće blago ovo što sada imamo i ne rizikovati. Posebno ne rizikovati zbog sukoba drugih. Zato nisam ni za kakvo naše uvlačenje. Ali sam za to da mi u tu situaciju kada BiH ponovno bude predmet, mi kao narod, uđemo puno mirnije nego neki drugi. Nemamo nijedan razlog da bilo što problematiziramo. Niko nam ništa u ovom trenutku ne traži", objasnio je Ivanić.

Kada bi bilo moguće spajanje RS sa Srbijom i Kosovom, on bi to, ističe u odgovoru na pitanje o istupima Milorada Dodika, podržavao.

"A, ko ne bi od Srba volio da sve tako bude? Bojim se da je to previše mitsko stvaranje, stvaranje mita. Lijepo to zvuči. Narod to voli čuti, ali koje su krajnje posljedice? Što je krajnji rezultata toga? Nama se onda može dogoditi da dobijemo sve protivnike u takvim uslovima i zato ja cijelo vrijeme govorim – između Dodika i mene postoji velika razlika. On voli riječi i one lijepo zvuče, ali nema nijednog konkrentnog djela. Ja, za razliku od njega, dajem manje te teške riječi, ali čini mi se da ostvarujem srpske pobjede, na mjestu na kome jesam", poručio je Ivanić.

(NN/telegraf.rs)