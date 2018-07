Ivanić: Rješenje migrantske krize u boljoj kontroli granice i readmisiji

SARAJEVO - Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić ocijenio je danas u Sarajevu da je za rješenje migrantske krize u BiH potrebno bolje obezbijediti granice kako bi bio onemogućen dalji dolazak migranata, a da one koji su do sada ušli u zemlju, u skladu sa sporazumima o readmisiji, treba vratiti odakle su došli.

U izjavi medijima, nakon sastanka Predsjedništva BiH sa ministrom bezbjednosti Draganom Mektićem i ministrom za ljudska prava i izbjeglice Semihom Borovac te direktorima bezbjednosnih agencija BiH, Ivanić je rekao da je ovakav sastanak trebalo da bude održan mnogo ranije.

"Mnogi u institucijama nisu svjesni težine problema sa kojim se BiH suočava", istakao je Ivanić.

Prema njegovim riječima, ovo što se sada radi u BiH pokušaj je da se nelegalni migranti koji su ušli nekako sačuvaju, ali je jedino realno rješenje veća kontrola granica.

"Bez veće kontrole granice taj problem se neće zaustaviti i trajaće godinama, jer migranti idu tamo gdje je `mekano`", dodao je Ivanić.

On je uvjeren da je jedini način da BiH sačuva stabilnost zatvaranje granica, objasnivši da pri tom misli na njenu bolju kontrolu i onemogućavanje nelegalnih prelazaka.

"Ja ću na sjednici Predsjedništva 1. avgusta insistirati da se napravi detaljan program kontrole granice, a ne da bude propusna kakva jeste, da ljudi znaju da ne mogu proći, jer sve ostalo je prosipanje iz šupljeg u prazno", rekao je Ivanić.

Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske istakao je da u kontroli ulaska migranata moraju učestvovati svi, uključujući i entitete, a ne da migranti budu predmet političkih sukoba.

"BiH ovakav broj ne može izdržati politički, prije svega. Oni nisu dobrodošli ni u jednoj sredini", konstatovao je Ivanić, dodavši da se ljudi u BiH plaše i da žive u vremenu u kojem nisu ni sebi sposobni da obezbijede normalan život, a kamo li da se brinu o migrantima.

Ivanić je istakao da i Evropa mora shvatiti da BiH ne može prihvatiti da se sva njihova pomoć svede na davanje novca za ostanak onih migranata koji su već u BiH.

"Granica, granica, granica, to je jedino rješenje da BiH bude mirna od ovog problema, sve ostalo nije rješenje", ponovio je Ivanić, upozoravajući da će se u suprotnom BiH problemom migranata baviti narednih pet, šest godina.

On je podsjetio da su neke druge zemlje boljom kontrolom granica brzo i efikasno riješile problem migranata, zbog čega je formirana nova ruta njihovog kretanja, koja uključuje BiH.

Kada su u pitanju migranti koji su ušli u BiH, Ivanić je rekao da su oni uglavnom ušli preko nelegalnih prelaza.

Za migrante koji su ušli u BiH, prema Ivanićevim riječima, ima sporazum o readmisiji i oni treba da se vrate odakle su došli.

"Rješenje je potpuno jasno", zaključio je Ivanić.

On je rekao da su na današnjem sastanku definisani određeni zaključci, ali da očekuje da na sjednici 1. avgusta bude donesen konkretniji prijedlog mjera nego što je to do sada.

Sastanku je prisustvovao i predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić.