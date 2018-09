Ivanić: Srbija ne treba da se miješa u izbore u BiH

SARAJEVO - Srpski član Predsedništva BiH Mladen Ivanić smatra da predsjednik RS Milorad Dodik previše uvlači rukovodstvo Srbije u predizbornu kampanju i napominje da Srbija ne bi trebalo da se miješa u izbore u BiH.

Komentarišuci, kako navodi portal Vijesti.ba, navodnu posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vlastima RS dva dana pred izbore, što se predstavlja kao podrška Dodiku na izborima, Ivanić je rekao da mu nije poznato da li će toga biti.



"Prvo, ne znam da li će toga biti. Ne znam da li će to biti 5. oktobra. Mislim da Dodik previše uvlači rukovodstvo Srbije u predizbornu kampanju. Na rukovodstvu Srbije je da o tome odluči", rekao je Ivanić u razgovoru za navedeni portal.



Ivanić je naglasio da je njegov stav da iz RS ne treba da se petljaju u izbore u Srbiji i obrnuto.



"Moj stav je da se ni mi iz RS ne trebamo petljati u izbore u Srbiji, kao što mislim da se i oni iz Srbije ne trebaju petljati u naše izbore. Mislim da rukovodstvu Srbije, svi mi koji živimo s ove strane Drine treba da budemo jednaki, te da ne sme biti podijele na one koji se više vole i one koji se manje vole", rekao je Ivanić.



Srpski član Predsedništva BiH uvjeren je da će Vučić, kako kaže, naći tu mjeru da bude vidljivo da to nije, što se njega tiče, pitanje podrške bilo kojoj od strana.



"Ne bi bilo pametno nikome da u izborima bude na jednoj strani, pa makar to bila i moja. Šta će u slučaju da pobjedi drugi?", upitao je Ivanić.



Opšti izbori u BiH zakazani su za 7. oktobar, a glavni rivali u trci za srpskog člana Predsedništva BiH su Dodik i Ivanić.