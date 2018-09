Ivanić: Srpska da bude otvorena prema svijetu

ZVORNIK - Kandidat Saveza za pobjedu /SzP/ za srpskog člana Predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je večeras u Zvorniku da će se zalagati da Republika Srpska bude otvorena prema svijetu i da njenim građanima budu otvorena vrata u svim svjetskim prijestonicima.

"Ne želim da srpski narod bude zavađen ni sa Bošnjacima ni sa Amerikancima, niti sa EU... Želim da našim ljudima budu otvorena vrata u svim prijestonicama širom svijeta", rekao je Ivanić novinarima prije konvencije SzP-a u Zvorniku.



On je rekao da ne želi da živi u zemlji iz koje ljudi odlaze, nego u kojoj ostaju i dodao da će se za te vrijednosti duboko i istinski zalagati.



"Potpuno sam uvjeren da će te ključne vrijednosti koje su potrebne srpskom narodu, dobiti podršku na oktobarskim izborima. Zato sam uvjeren da ću na ovim izborima pobijediti, kao i kandidat SzP za predsjednika Republike Srpske Vukota Govedarica", rekao je Ivanić.



Govedarica je poručio da će se zalagati da Fabrika glinice "Birač" "bude vraćena narodu, odnosno radnicima".



"Radnici moraju da se pitaju, a to znači Vlada Republike Srpske treba da ima jedan dio akcija, radnici drugi dio, i naravno strateški partner dio, a radnici da odlučuju o svojoj sudbini u ovoj fabrici", rekao je Govedarica.



On je istakao da će radnici biti ti koji će da se pitaju šta Fabrika glinice "Birač" radi i kako treba da proizvodi.



Kandidat Srpske demokratske stranke /SDS/ za parlament BiH iz Izborne jedinice tri Dragomir Vasić rekao je da na ovim izborima očekuje sjajan rezultat i da premaše onaj koji su imali 2014. godine.



"Posebno očekujem pobjedu Vukote Govedarice za predsjednika Republike Srpske, kao i odličan rezultat na listi za parlament BiH, jer sam ubjeđen da nama treba kadrovsko osvježenje i najači ljudi, dokazane patriote u Sarajevu da brane interese Republike Srpske", rekao je Vasić.



Konvenciji SzP prisustvovali su i drugi visoki funkcioneri SDS-a i PDP-a.