Ivanić: Tužba protiv Hrvatske ne može se desiti

Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazao je danas da neće doći do tužbe protiv Hrvatske zbog početka izgradnje Pelješkog mosta.

On je poručio da neće ići na preglasavanje i da će se, kako je kazao, držati principa.

''Ona se ne može desiti, ja nisam čovjek koji će ići na preglasavanje, držim se principa i mislim da se na principima može djelovati. Ako bi bilo saglasnosti između njih dvojica, onda da, ali da ja budem taj koji opredjeljuje, zaista ne. To sam od kolega očekivao kad je bilo pokušaj revizije. S Hrvatskom ima puno tema o kojima se može razgovarati'', poručio je on.

Ivanić je govorio i o odnosima u Predsjedništvu.

''S (Draganom) Čovićem sam u korektnim odnosima iako je vidljivo da on bolje odnose ima s gospodinom (Miloradom) Dodikom, ali u Predsjedništvu imamo korektne odnose, moram biti iskren da u Predsjedništvu u onome što smo mi radili nismo imali nikakvih sukoba'', naglasio je Ivanić za N1 televiziju.

O najavljenoj ''koaliciji u Predsjedništvu'' između Čovića i Dodika.

''Ne znam mogu li blokirati i šta mogu uraditi, uvjeren sam da se ta koalicija neće desiti u Predsjedništvu, uvjeren sam da ću ja biti ponovo izabran u Predsjedništvo, i mislim da bi to mogao biti ozbiljan pokazatelj da bih može biti stabila i da može imati jednu razumnu politiku jer ja sam se uvijek trudio da ne proizvodim sukobe, bio spreman na kompromise, ali žestoko odgovaram kad neko dirne vrijednosti do kojih je meni stalo. To morate pitati njih dvojicu šta ih vezuje, ne znam i ne zagovaram da se srpski političari trebaju uplitati u sukobe koji se na relaciji Hrvati - Bošnjaci'', poručio je član Predsjedništva.

Procijenio je da će trka za pozicije u Predsjedništvu biti neizvjesna.

"Ne znam, mislim da će to biti relativno tijesna bitka između Čovića i gospodina Komšića, uvjeren sam da gospodin Čović ima dominantnu podršku unutar hrvatskog naroda, ali građani Federacije imaju opciju da biraju. Biće tijesna trka kao što će biti trka između mene i gospodina Dodika'', potcrtao je on.

O početku gradnje Pelješkog mosta...

''Nijednom nismo imali nijednu ozbiljnu informaciju oko toga šta se tu događa, nikad nisam dobio nijedan dokument u Predsjedništvu, barem neformalno. Tu se toliko stvari miješa da je to prosto nevjerovatno'', dodao je on uz poruku da se i sada treba razgovarati.

