Ivanić: Za evropski put potrebna pozitivnija politička atmosfera

BIJELJINA - Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić izjavio je danas da su u BiH sporo pripremani odgovora na Upitnik Evropske komisije i da u zemlji treba stvarati pozitivniju političku atmosferu.

Ivanić je novinarima tokom posjete Bijeljini izjavio da je predugo trajalo "natezanje" u vezi sa mehanizmom koordincije u kojem su nadležni, već prvi put kada su se sastali, razriješili veliki broj pitanja, a ostalo ih je još nekoliko koji treba da budu definisana.

"Nadam se da će biti političke volje i da će to vrhovno tijelo u mehanizmu koordinacije, koje čini predsjedavajući Savjeta ministara i premijeri Republike Srpske, Federacije BiH, kantona i Brčko distrikta, konačno naći rješenje i za tih sedam odgovora koji su preostali, prema informacijama koje imamam, da bi barem mogli poslati odgovore", kaže Ivanić.

On ističe da to, ipak, neće biti dovoljno za pozitivan odgovor EU i da u BiH treba stvoriti pozitivniju političku atmosferu.

"Sve što se događa povodom Izbornog zakona stvara vrlo negativnu sliku i ako ne bude stabilne vlasti, bojim se da neće biti ništa ni od pozitivnog odgovora", ocijenio je Ivanić.

Prema njegovim riječima, problem nije do Evrope, nego do BiH.

"To je prije svega do nas i do ključnih političkih ličnosti koje, umjesto svađa i sukoba, treba konačno da se okrenu da prave nešto što je u ovoj zemlji normalno, da stvari koje su normalne kao takve prihvate i da samo rade svoj posao, ništa više od toga", poručio je Ivanić.

Što se tiče članstva BiH u NATO, on je rekao da je to tema o kojoj će se odlučivati za 10 godina, ako i tada.

"Moj stav je jasan, nije logično očekivati da se nađe bilo koji srpski političar koji će glasati za NATO sve dok Srbija ne bude", istakao je Ivanić.

On je ponovio da je logično da Hrvati hoće u NATO jer je tamo Hrvatska, a Bošnjaci jer tamo dio njih vidi Tursku kao svoju zaštitnicu.

"Mi tamo nemamo nikoga i sa tog stanovišta je potpuno logično da o toj temi unutar BiH nema saglasnosti", kaže Ivanić.

Ocjenjujući godinu na izmaku, on je rekao da je mogla biti bolja, kao i svaka koja je prošla i poželio građanima Republike Srpske i BiH bolju narednu godinu i prvenstveno porodičnu sreću, kao i stanje u kome će ih političari manje zabavljati i biti manje prisutni u javnosti.

"Želim da nam ne budu političari toliko važni, da postane nešto drugo važnije, bolje škole, zdravstvo, lakše zapošljavanje i malo više opšteg optimizma koji treba svima nama, pozitivnog ambijenta i pristupa", poručio je Ivanić.