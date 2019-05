Ivanić odgovorio Dodiku: U mom mandatu nije podnesen zahtjev za MAP, ja to nisam potpisao

BANJALUKA - Nakon što je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik danas prozvao bivšeg srpskog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića, kazavši da je u razgovoru sa turskim predsjednikom Redžepom Taipom Erdoanom saznao da je Mladen Ivanić radio protiv interesa RS o vojnoj neutralnosti, oglasio se i sam Ivanić.

"Možda je najbolje za njega rekao jedan čovjek: Što taj čovjek može slagati i ne trepnuti. I to je, izgleda, tako i sada. Ostaje jedna činjenica. U mom mandatu nije podnesen zahtjev za MAP, ja to nisam potpisao. Zahtjev za MAP i članstvo je podnio gospodin Dodik i njegov SNSD. U mom mandatu nije prihvaćen MAP, naprotiv, iako je bilo pritisaka - odbijen je, izjavio je Ivanić za BN TV.

Očigledno, Dodik postaje nervozan, kaže Ivanić, što moraju da izvrše obaveze koje je preuzeo, a preuzeo je obavezu da će odobriti MAP zajedno sa SDA i HDZ-om BiH.

"Tužno je gledati Dodika. Tužno je gledati jednog čovjeka koji se bavi seoskim tračevima, čovjeka kome sve može pod kapu stati, pa i sve najgore neistine. Tužno ga je gledati kada uvlači druge državnike u sopstvene laži. Ostaje činjenica da je on, kada je riječ o MAP-u, sve uradio. Niko drugi, nego on, kazao je Ivanić, navodeći da je tužno gledati jednog čovjeka koji je ovdje glumio jednog buntovnika, a koji sad radi sve drugačije od onoga što je govorio. Tužno ga je gledati kad sa čovjekom kojeg je proglašavao ratnim zločincem sada najbolje sarađuje, a to je gospodin Džaferović.. Tužno ga je bilo gledati kada hvali Tursku i njenu ulogu u BiH, a prije toga je ismijavao", kazao je Ivanić.

Nažalost, kaže, tužno je i to što on predstavlja srpski narod, dok se na prostoru na kojem je on neosporni vladar, događaju ubistva, ljudi odlaze, a on sopstvene poraze i sopstvenu sramotu svega što radi pokušava prebaciti nekom drugom.

"Tužno je to za Republiku Srpsku, a nadam se da će jednog dana i on sam shvatiti da je to tužno i za njega i da će se konačno vratiti da radi svoj posao. Očito da je iz nekog razloga isfrustriran sa mnom. Šta je razlog - ne znam. Vjerovatno činjenica da sam, za razliku od njega, imao puno više ozbiljnijih sagovornika i u prvom mandatu. Samo da ga podsjetim, ni u posljednjoj posjeti kad je gospodin Erdoan bio u Sarajevu, ja nisam bio u delegaciji. Neka pogleda malo arhivu. Ni kad je Predsjedništvo bilo u posjeti - ja nisam bio. Posljednje tri godine nije bilo kontakta i takva vrsta priče, prepričavanja i tračevi nisu dostojni ozbiljnog čovjeka, ali, izgleda, Dodik i nije ozbiljan čovjek i njemu tračevi najbolje leže", rekao je Ivanić.

(BNTV)