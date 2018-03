Ivanić pisao Dodiku: Ne petljajte se u nadležnosti člana Predsjedništva

SARAJEVO - Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić uputio je pismo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u kojem ističe da se prilikom pripreme Strategiju spoljne politike, koju je usvojilo Predsjedništvo BiH, konsultovao sa velikim brojem domaćih stručnjaka, ambasadora i profesora iz Republike Srpske i da niko od njih nije imao ozbiljniju primjedbu na sadržaj ovog dokumenta.

Iz Predsjedništva BiH saopšteno je da Ivanić u odgovoru na pismo koje mu je Dodik ranije uputio istakao da ona predstavlja načelan dokument i da kao takav nije ni zasluživao pažnju koju mu je dao predsjednik Srpske.

On je naveo da je Strategija dokument koji usvaja isključivo Predsjedništvo BiH, u skladu sa ovlaštenjima iz Ustava BiH i da nije propisana nikakva obaveza javne rasprave.

"Od Vas nisam nikad tražio da se sa mnom konsultujete o pitanjima o kojima, u skladu sa Ustavom, odlučuje predsjednik Republike Srpske, pa i od Vas očekujem da se ne petljate u nadležnosti člana Predsjedništva", dodao je Ivanić u pismu predsjedniku Republike.

Srpski član Predsjedništva BiH potvrio je da se u Strategiji ukazuje na potrebu da BiH u procesu pridruživanja aktivno prati zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku EU i izražava čuđenje da Dodik to smatra pogrešnim, jer je to, naglašava, obaveza svake zemlje koja želi da postane član EU.

"I sami ste toliko puta rekli da podržavate članstvo BiH u EU, a zaprepašćen sam da do sada niste znali da to podrazumijeva i praćenje zajedničke spoljne i bezbjednosne politike EU. Još me više čudi da ne znate da je isti stav sadržan u članu 10 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je predsjedavajući Savjeta ministara Nikola Špirić potpisao 2008. godine u ime BiH", navodi Ivanić u pismu.

Prema njegovim riječima, isti odnos prema zajedničkoj spoljnoj i bezbjednosnoj politici EU sadržan je i u odgovorima na pitanja iz Upitnika EU, koje je usvojila Vlada Republike Srpske.

Ivanić je pozvao predsjednika Srpske da mu "ne podmeće tobožnje nametanje sankcija Rusiji".

"Toga nije bilo niti će biti dok sam ja član Predsjedništva BiH, pa makar to značilo i zaustavljanje evropskog puta. Podsjećam Vas da sam po izboru za člana Predsjedništva zatekao ugovor o izvozu naoružanja u Ukrajinu, čemu se Rusija suprostavila. Kadar iz SNSD-a je kukavički pobjegao od tog problema, a ja sam uspio da spriječim izvoz oružja, što je Rusija itekako znala da cijeni", tvrdi Ivanić.

On podsjeća da se u Strategiji nigdje ne spominje članstvo BiH u NATO.

"Smatram da BiH ne može postati član NATO sve dok i ako Srbija ne bude u NATO. Taj stav jasno zastupam već duže od deset godina i nemam ga namjeru mijenjati. Podsjećam Vas da je /Nebojša/ Radmanović, uz Vašu ličnu saglasnost, zatražio odobravanje Akcionog plana za članstvo BiH u NATO-u", piše Ivanić.