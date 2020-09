Iz CIK-a cure informacije, najavljena istraga

SARAJEVO, BANJALUKA - Centralna izborna komisija (CIK) BiH pokrenuće istragu o curenju informacija iz ove institucije, zbog čega je ozbiljno narušeno povjerenje među njenim članovima, a vrlo vjerovatno biće zatraženo i od nadležnih službi da utvrde da li se eventualno prisluškuje kabinet u kojem se održavaju sjednice kolegijuma CIK-a.

Naime, nakon juče održanog kolegijuma CIK-a, kojem je pored sedam članova CIK-a prisustvovao i generalni sekretar, u javnosti su se pojavile informacije o raspravi koja je vođena u vezi sa eventualnom kaznom Ujedinjenoj Srpskoj (US) zbog nedavno emitovanog spota.

Prema pisanju pojedinih medija, na kolegijumu CIK-a razmatrane su tri vrste sankcija US, i to poništenje ovjere tog političkog subjekta i kazna od 10.000 KM, zatim izricanje samo novčane kazne od 10.000 KM te kazna od 10.000 KM i skidanje sa liste za odbornika u Skupštini opštine Teslić Dušana Markovića koji se pojavljuje u spotu i novčana sankcija od 10.000 KM. Navodno, stručna služba CIK-a predložila je novčanu kaznu od 10.000 KM, međutim tri člana CIK-a bila su za uklanjanje US iz izbornog procesa, dva su bila protiv, a tri se nisu izjasnila, tako da će konačna odluka biti donesena na nekoj od narednih sjednica.

"Očigledno cure informacije. Takvo curenje informacija na prošlim, pretprošlim i izborima prije toga uvijek je bilo usmjereno na to da mi donesemo odluke kakve neko želi. Postoje samo dvije mogućnosti, da je neko od nas osam to dao ili da se ured u kojem držimo kolegije prisluškuje i da to neko zloupotrebljava. Ovo što se sada sprema, može biti samo uvod u neke događaje kada bude trebalo donositi puno teže odluke nego sada, može ovo koštati Središnje izborno povjerenstvo", rekao je Vlado Rogić, član CIK-a, koji je, prema pisanju medija, uz Irenu Hadžiabdić, takođe člana CIK-a, bio protiv toga da se iz izbornog procesa ukloni Ujedinjena Srpska.

On je naglasio da je spreman i na poligraf te, ako se ovako nastavi, da se boji da ovaj CIK neće uspjeti iznijeti izborni proces jer se "previše toga u posljednjih desetak godina nakupilo".

I Željko Bakalar, predsjednik CIK-a, rekao je da je nedopustivo curenje informacija prije finalnog odlučivanja te da bi definitivno trebalo ispitati takve stvari.

"Nemamo uvijek identična mišljenja o konkretnim stvarima, ali javnost ima priliku da bude obaviještena i o pojedinačnim mišljenjima i o odlukama", rekao je Bakalar.

Ono što je činjenica, a što se moglo zaključiti iz posljednje sjednice CIK-a jeste da je povjerenje među članovima CIK-a ozbiljno narušeno, zbog čega su pojedini članovi, kao što je Vanja Bjelica Prutina, najavili da će ubuduće svoja razmišljanja iznositi na samoj sjednici CIK-a, što će, kako je istakla, biti zanimljivije i javnosti. "Kada cjelokupna rasprava po jednoj tački o kojoj se razgovaralo na kolegijumu bude dostupna medijima, to je problem u smislu ugrožavanja povjerenja. Svi smo smatrali da sjedimo zajedno, da razgovaramo i da smo slobodni da razmijenimo mišljenja, ali sada vidimo da je nešto što je neko istakao završilo u medijima", rekla je Bjelica Prutina.

Kažnjeni zbog objava na Facebooku

Centralna izborna komisija na juče održanoj sjednici uglavnom zbog sponzorisanih objava u medijima na društvenoj mreži Facebook kaznila je nekoliko kandidata, političkih stranaka i koalicija novčanom kaznom od 1.000 do 3.000 KM.

Za razliku od ostalih koji su kažnjeni zbog Facebooka, koalicija DF - Građanski savez i njihova članica Adna Pandžić kažnjeni su jer je Pandžićeva "Paradu ponosa" nazvala "Paradom stida". Koalicija DF - Građanski savez kažnjena je sa 1.500 KM, dok je Pandžićeva kažnjena sa 3.000 KM.

Kaznama od 1.000 KM zbog sponzorisanih objava na Facebooku kažnjeni su SDA, Socijalistička partija, koalicija SDS - PDP te Platforma za progres i koalicija "Četvorka" NIS - NS i SDP te Stranka za bolje Vučkovce.