Iz EU stiglo još 11.700 doza vakcine Pfizer

SARAJEVO - Iz mehanizma EU (EU za zdravlje), četvrta tura vakcina protiv virusa korona, koja broji 11.700 doza vakcina proizvođača Pfizer stigla je danas na Međunarodni Aerodrom Sarajevo, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara.

Putem ovog mehanizma u BiH bi trebalo da stigne ukupno 214.000 doza vakcina proizvođača Pfizer i 380.000 doza AstraZeneca.

Sljedeća tura od 10.530 doza vakcina trebala bi stići 1. juna, saopštilo je Ministarstvo na zvaničnom Twitter nalogu.

Prve doze vakcina za BiH iz EU mehanizma stigle su 4. maja.

Od početka pandemije kovida 19, u martu prošle godine, virusom korona u BiH zaražena je ukupno 203.391 osoba, dok je od posljedica zaraze preminulo 9.150 lica.

Prvom dozom vakcine protiv virusa korona vakcinisano je 91.444 osoba, dok je revakcinaciju završio 31.221 građanin BiH, navedeno je u saopštenju.

