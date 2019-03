Iz Granične policije potvrđeno: Terorista sa Novog Zelanda boravio u BiH

SARAJEVO - Terorista Brenton Tarant sa Novog Zelanda boravio je u BiH prije dvije godine, rečeno je u Graničnoj policiji BiH.

Tarant je 2. januara 2017. godine u BiH ušao na graničnom prelazu Zupci kod Trebinja, ali nema informacija o tome koliko se dugo zadržao, navodi Televizija N1

Napadač na džamije na Novom Zelandu Brenton Tarant, u proteklih nekoliko godina obišao je više zemalja jugoistočne Evrope, potvrdili su lokalni zvaničnici i nadležne službe. Najprije se oglasio državni tužilac Bugarske, Sotir Cacarov, koji je u petak rekao da je Tarant 2018. godine boravio u toj zemlji.

Cacarov je naveo je da je Tarant došao u Sofiju letom iz Dubaija, da je u Bugarskoj boravio od 9. do 15. novembra, a odakle otputovao za Rumuniju, pa za Mađarsku.

Prema njegovim riječima, napadač na džamije u novozelandskom gradu Krajstčerču, Australijanac Brenton Tarant (28), iste godine je boravio i u Crnoj Gori i Srbiji, i to u periodu od 28. do 30. decembra, prenijela je agencija BTA.

Cacarov je naveo da bugarska služba bezbjednosti sarađuje i sa kolegama iz Srbije i Crne Gore u vezi sa tim, ali i sa službama iz SAD, Novog Zelanda, Australije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Boravak napadača sa Novog Zelanda u svojoj zemlji potvrdio je danas i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je rekao da je Tarant krajem decembra 2016. i početkom 2017. godine boravio u Hrvatskoj.

Na pitanje novinara jesu li istinite informacije da je Brenton Tarant boravio i u Hrvatskoj, Plenković je odgovorio potvrdno, prenijela je Hina.

"Dobio sam informacije da je to tačno, koliko sam vidio, on je boravio u Hrvatskoj krajem decembra 2016. i početkom 2017. To je ono što u ovom trenutku znamo", rekao je Plenković.

Upitan da li zna iz kojih je Tarant razloga bio u Hrvatskoj, on je kazao da službe rade na tome. Prema njegovim riječima, do napada na Novom Zelandu, "ta osoba nije baš bila u fokusu hrvatskih institucija".

Boravak Taranata u Hrvatskoj prethodno je potvrdio i tamošnji MUP.

"MUP raspolaže saznanjima o kretanju navedene osobe na području Republike Hrvatske tokom decembra 2016. i januara 2017. godine", potvrdila je Hini portparolka MUP-a Marina Mandić i dodala da je taj podatak utvrđen uvidom u zvaničnu policijsku evidenciju.

Da je Tarant boravio i na teritoriji Bosne i Hercegovine, potvrdila je granična policija za N1 BiH.

Prema saznanjima portala Klix.ba Tarant je ušao u BiH iz Crne Gore, tačnije na Graničnom prelazu Zupci početkom januara 2017, dok N1 BiH precizira da se to dogodilo 2. januara te godine.

Trenutno nema informacija o tome koliko dugo je Tarant boravio u BiH, međutim prema hrvatskoj policiji, on je u Hrvatsku ušao 4. januara, nakon posjete Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Prema informacijama hrvatskog portala 24sata, Tarrant je u Hrvatsku ušao kopnenim putem 4. januara 2017. godine, a odletio je iz Zagreba 18. januara. Većinom je, kako navodi, boravio po hostelima, a navodno je obišao Poreč, Zadar, Šibenik, Dubrovnik i Zagreb.

Tarant je boravio i u Turskoj između 17. i 20. marta 2016. godine, kao i od 13. septembra do 25. oktobra 2016. godine, rekao je neimenovani visoki turski zvaničnik za televiziju TRT, dodavši da vlasti u Ankari nastoje da utvrde njegovo kretanje u tom periodu.

U napadu na dvije džamije novozeladskom u gradu Krajstčerč, u petak je ubijeno 49 osoba, a na desetine je ranjeno.