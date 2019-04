"Iza afere 'selefije' stoje soroševski mediji i paraobavještajna struktura SDA"

MOSTAR - Član Predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora (HNS) Mario Karamatić ističe da su nakon odluke Tužilaštva BiH u vezi sa aferom "selefije" pale u vodu sve informacije o navodnoj umiješanosti Hrvatske u obavještajne i paraobavještajne događaje, te navodi da iza ove afere stoje "soroševski mediji" i paraobavještajna struktura SDA s ciljem zaustavljanja puta BiH prema EU.

Karamatić kaže da je očekivana odluka Tužilaštva BiH, koje je donijelo naredbu o nesprovođenju istrage protiv zamjenika ministra bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Mije Krešića, novinara Mate Đakovića i generalnog konzula Hrvatske u BiH u Tuzli Ivana Bandića, nakon izvršenih provjera u vezi sa navodom jednog internet portala da su učestvovali u nezakonitim aktivnostima vrbovanja državljana BiH za nezakonite aktivnosti na području BiH, a povezanih sa pripadnicima selefijskog pokreta.

Tužilaštvo BiH predmet je formiralo zbog navoda da su hrvatski obavještajci i diplomate vrbovali pripadnike selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u BiH radi prikazivanja BiH kao terorističke baze.

Karamatić je izjavio Srni da se i ovoga puta pokazalo da ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić iznosi netačne informacije i "da više vjeruje novinaru koji je izbačen iz svih ozbiljnih medija, nego bezbjednosnim agencijama kojima je nadležan".

"Cijela ova zbrka je tempirana povodom dolaska premijera Hrvatske Andreja Plenkovića na naučni skup u Neum krajem marta. Mektić je apsolutno u službi velikobošnjačke politike i nijedna njegova tvrdnja u četiri godine mandata nije se pokazale kao tačna. Od cijele njegove priče od korupcije, pa nadalje jedino je on uspio biti osuđen na Sudu BiH za klevetu, tako da to dovoljno govori o njegovom liku i djelu", navodi Karamatić.

On je naglasio da Hrvati u BiH žele da BiH uđe u ujedinjenu Evropu, dok postoje struje koje BiH ne žele u Evropi, već u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Koliko god te struje u sarajevskoj političkoj čaršiji forsirale priču o NATO, njima je u interesu da BiH tamo nikad ne dođe. Sarajevska minder politika koja sjedi po sećijama po Baščaršiji želi da, radi zaustavljanja puta BiH prema EU, napravi negativne odnose sa Hrvatskom, jer Hrvatska iduće godine preuzima predsjedavanje EU", rekao je Karamatić, koji je i predsjednik HSS-a BiH.

Karamatić dodaje da HNS neće tražiti Mektićevu ostavku jer je on na kraju mandata.

"On pokušava uzeti još malo medijske pažnje. Nakon što mu završi mandat i imunitet on će imati dovoljno posla na Tužilaštvu BiH da dokaže neke stvari. Protiv njega postoje i prijave za ratni zločin i očekujem da bude sankcionisan. Očekujem da bude sankcionisan rad Službe za poslove sa strancima, gdje je on bio direktor, njegov zamjenik je bio priveden, a vjerujem da je i on imao upetljane prste. Neka institucije rade svoj posao", kaže Karamatić.