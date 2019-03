Izabrana nova Vlada Zeničko-dobojskog kantona

ZENICA - Skupština Zeničko-dobojskog kantona potvrdila je izbor Mirze Ganića iz Visokog, kandidata SDA, za novog premijera te sastav kompletne nove kantonalne vlade, koja je odmah i položila zakletvu.

Vlada i premijer Ganić dobili su podršku 20 poslanika, 13 ih je bilo protiv, a dva suzdržana.

Ganić je u svom govoru naveo pravce djelovanja te najavio kako će za cilj imati zadržati lidersku poziciju tog kantona u izvozu Bosne i Hercegovine.

"Posebno mjesto trebaju imati privrednici koji pune budžete", podvukao je Ganić, koji je najavio poticaje i reforme, kao i borbu za osiguranje investicija u svim oblastima, čime on i njegova vlada žele osigurati bolji standard za građane ZDK-a.

Istakao je da ZDK treba efikasne institucije, u kojima rade kompetentni ljudi. Takođe, kao i prethodna Vlada, kako je rekao, želi raditi da taj kanton u budućnosti bude perspektivna evropska regija iz koje građani za boljim životom neće odlaziti u inostranstvo.

Novi ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta biće Spahija Kozlića iz Zenice, ministar uprave i pravosuđa Nebojša Nikolića iz Zenice, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mirnes Bašić iz Kaknja, ministar za boračka pitanja Fahrudin Čolaković iz Olova (svi iz SDA), ministar zdravstva Adnan Jupić iz Zavidovića, ministar unutrašnjih poslova Dario Pekić iz Visokog, ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline Arnel Isak iz Zenice (svi iz A-SDA), ministar privrede ostaće Zlatko Jelić iz Usore, dok je novi ministar finansija Josip Lovrić iz Žepča (obojica iz HDZ-a) te kao jedina žena u Vladi koja u prethodnom sazivu nije imala nijednu ministarku, na čelu Ministarstva rada, socijalnih pitanja i izbjeglica biće Azra Šabanović iz Zavidovića (Stranka za BiH).

S ovakvim sastavom Vlade ZDK nije se složio poslanik SDP-a Vedran Keser, koji je zapitao "šta je to nepotizam, i to institucionalni, ako to nije sastav nove Vlade ZDK".

"Nemam ništa protiv mladih ljudi, ali ne može i ne smije nekome biti prvo radno iskustvo u vladi", smatra Keser, koji je dodao kako dolazi iz privrednog centra Tešnja, ali da mu je zanimljivo da nijednog ministra nema iz tog grada.

Uskoro će i predsjedavajuću Amiru Hadžić iz Zavidovića, koja je vodila današnju sjednicu, zamijeniti njen stranački kolega iz SDA Ćazim Huskić iz Žepča.