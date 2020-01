Izbačeni članovi SP-a od Dodika traže pozicije socijalista

BANJALUKA - Pet bivših poslanika SP-a, koji su nakon neispunjavanja zahtjeva za smjenu Petra Đokića, predsjednika SP-a, formirali nezavisni poslanički klub, zatražilo je danas od Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, preraspodjelu pozicija iz kvote koja pripada socijalistima.

Oni traže najmanje dva ministarstva u Vladi RS, kao i četiri pozicije pomoćnika ministra u resorima za trezor, turizam, porodicu i borce. Osim toga, traže devet rukovodećih pozicija u javnim preduzećima s većinskim državnim vlasništvom, oko 30 ostalih rukovodećih pozicija, tri šumska gazdinstva, 12 direktorskih pozicija u osnovnim školama, te još nekoliko visokih pozicija u ostalim institucijama RS.

"Imajući u vidu da Nezavisni klub čini pet narodnih poslanika, ili 8,77 odsto skupštinske većine, u cilju sprovođenja programa i politika za koje smo dobili povjerenje i podršku glasača, očekujemo učešće u vlasti i imenovanje kadrova koji na odgovoran i stručan način mogu obavljati povjerene poslove", stoji u zahtjevu.

Maksim Skoko, jedan od isključenih socijalista i poslanik novoformiranog skupštinskog kluba, "Nezavisnim" je rekao da još nisu dobili odgovor, ali da smatraju da s obzirom na ukazano povjerenje birača očekuju da će na ovaj njihov zahtjev biti pozitivno odgovoreno. Ponovio nam je da pet poslanika ne odustaje od svog zahtjeva za smjenu Đokića zbog njihovih tvrdnji o korupciji.

Međutim, on je decidno negirao da će to značiti formiranje nove stranke, uz napomenu da vjeruje da će "razum prevladati" prije nego što dođe do takve odluke. Takođe, naglasio je da oni ostaju dio vladajuće većine i da će sprovoditi program SP-a i program rada Vlade.

"Ni u kom slučaju ne želimo da se stekne utisak da mi imamo ucjenjivački pristup, a s druge strane smatramo da ostajemo dio skupštinske većine. Mi nemamo namjeru ni u kom smislu ni po kojem pitanju ni programskim načelima da odstupimo od onoga što je politika na osnovu koje smo dobili povjerenje glasača", rekao je Skoko.

Inače, nakon što je Đokić uspio da obezbijedi većinu za smjenu "buntovnika" unutar vlastitih redova, a onda i za raspuštanje banjalučkog gradskog odbora u utorak naveče, čini se da je uspio suzbiti dalje osipanje stranke.

U SP-u su danas "Nezavisnim" rekli da je za njih pitanje smjena završeno i da je vrh stranke bio prinuđen da ovim mjerama sačuva stranku, održi stabilnost u Vladi i obezbijedi nastavak sprovođenja stranačkog programa, uključujući i raspuštanje banjalučkog odbora i imenovanje Živka Marjanca, potpredsjednika SP-a za povjerenika.

"Ovo što se desilo jeste za žaljenje, ali nije ništa neuobičajeno, nije prvi put da neka stranka isključi nekog člana ili da se raspusti lokalni stranački odbor. Što se nas tiče, ova priča je završena", rečeno je "Nezavisnim" u toj stranci, jer nam se ni Đokić ni Marjanac danas nisu javljali na telefon.

Goran Selak, bivši predsjednik raspuštenog lokalnog odbora u Banjaluci i nezavisni poslanik kojeg su organi stranke isključili iz članstva, rekao je da je očekivao da će Đokić raspustiti odbor na čijem je čelu bio on.

"On očigledno nije mogao da se uzdrži poslije vijesti o formiranju poslaničkog kluba socijalista, pa je požurio da, ponovo na nelegalan način, rasformira ovaj odbor koji je partiju omasovio i vratio u život", rekao je Selak za Srnu.

Podsjećanja radi, Izvršni odbor SP-a je u utorak naveče raspustio banjalučki odbor ove partije i formirao Povjereništvo zaduženo za sprovođenje unutarpartijskih izbora u Banjaluci, na čijem čelu je Marjanac. Ova odluka obrazložena je Selakovim isključenjem zbog, kako je navedeno, grubog kršenja Statuta stranke. Prije ove odluke Skoko je saopštio da je pet poslanika koji su do sada djelovali u poslaničkom klubu SP-a formiralo Nezavisni klub ove partije, u kojem su, osim njega i Selaka, još Andrea Dorić, Risto Marić i Savo Vulić. Osim Skoke i Selaka, iz stranke je isključen i bivši ministar Milenko Savanović.

Banjaluka: Socijalisti formirali nezavisnu odborničku grupu

Odbornici Socijalističke partije u Skupštini grada Banjaluka Darko Milošević i Milan Milaković, koji je i potpredsjednik gradskog parlamenta, formirali su nezavisnu odborničku grupu Socijalističke partije.

U zahtjevu koji su uputili skupštinskom rukovodstvu odbornici SP-a ističu da će u ovom formatu funkcionisati do rješavanja otvorenih pitanja unutar Socijalističke partije, a ranije su istakli da u potpunosti podržavaju zahtjeve i inicijative narodnih poslanika SP-a u NS RS.