Izbori i uhljebljenje: Samo u julu 47 novih državnih službenika

SARAJEVO - Ako je suditi po podacima iz "Službenog glasnika Bosne i Hercegovine", u ovoj godini u institucijama Bosne i Hercegovine zaposleno je 136 novih državnih službenika, od kojih je najviše, njih 47, zaposleno u julu, što se, kako mnogi smatraju, može pripisati izborima.

"Pred same izbore ljudi se primaju, obeća se posao i drugima i da će biti primljeni i dobijaju se glasovi. Zna se kako se to radi. Ministar odredi komisiju koja njemu odgovara i prima koga on hoće, a komisija samo aminuje, i to je to", rekao je Salih Karčić, bivši predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika zaposlenih u institucijama BiH.

Kada je riječ o ovoj godini, u januaru, po javnim oglasima koje je raspisala Agencija za državnu službu BiH, primljeno je 14 državnih službenika, u februaru i martu po devet, u aprilu 18, u maju 10, u junu njih 29, a u julu, kao što smo već naveli, čak njih 47.

U prošlom mjesecu, najviše novih službenika stiglo je u Upravu za indirektno oporezivanje BiH, a novi radnici doći će i u Ministarstvo finansija i trezora BiH, zatim Ministarstvo pravde BiH, ali i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, kao i u Službu za poslove sa strancima, ali i Agenciju za statistiku BiH.

"Zakon je regulisao da Agencija za državnu službu formira komisiju, ali u toj komisiji od pet članova, troje ih je iz Ministarstva i njih imenuje ministar. Sve ostalo je jasno, zaposli se onaj koga ministar odredi, a ove iz drugih komisija, mislim na članove, njima je bitno da uzmu naknadu, a ko će raditi ili da li zna da radi, to je nebitno. To traje tako desetljećima", rekao je Karčić za "Nezavisne".

Inače, ako se pogleda nedavno usvojeni budžet, institucije BiH u ovoj godini zaposliće novih 118 osoba i za njih su obezbijeđena sredstva, međutim kada je riječ o planovima u 2024. godini, planirano je zapošljavanje više od 2.000 ljudi. Budžetom, zapošljavanje je odobreno Parlamentarnoj skupštini BiH i to 11 radnika, zatim VSTS-u 14 radnika, njih deset je planirano da se zaposli u Regulatornoj agenciji za komunikacije, te njih 50 u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Odobren je novac i za zapošljavanje deset novih osoba u Centralnoj izbornoj komisiji BiH, tri kod Agencije za državnu službu i Kancelariju za reformu javne uprave.

Ipak, sudeći prema "Pregledu postavljanih državnih službenika po javnim oglasima za juni 2024. godine" koji za svaki mjesec objavljuje Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine u "Službenom glasniku BiH", veliki broj institucija kojima je budžetom odobreno zapošljavanje još nije zaposlio nikoga, osim Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Budžetom za ovu godinu planirana je dinamika zapošljavanja pa se tako najviše novih radnika planira primiti u decembru i to 1.380, zatim u oktobru ove godine njih 410, a najviše novih radnika, ukoliko bude sprovedeno ono što je planirano, dobiće Ministarstvo odbrane BiH i to njih 811, zatim Granična policija, koja planira zaposliti dodatnih 377 službenika te Uprava za indirektno oporezivanje, koja broj zaposlenih planira povećati sa 2.335 na 2.641.

Značajno zapošljavanje planirano je i u Ministarstvu pravde BiH i to čak 57 novih ljudi, dok SIPA planira zapošljavanje 54 nova službenika, čime bi se broj zaposlenih povećao sa 735 na 789 radnika.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.