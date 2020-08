Izbori u Mostaru: Srbi između dva bloka traže šansu za prolaz

MOSTAR - Bošnjačke partije predvođene SDA i SBB-om na korak su do zajedničkog nastupa na lokalnim izborima u Mostaru, a ukoliko im se pridruže i SDP i Naša stranka, koji su ranije potpisali sporazum, u Mostaru će na izbore izaći tri bloka okupljena oko tri konstitutivna naroda.

Da se "probosanske" stranke okupe zajedno u koaliciji, pozvao je DF, ističući da Dragan Čović i Milorad Dodik, lideri HDZ-a i SNSD-a, "svim snagama pokušavaju doći do većine u Gradskom vijeću Mostara" te da lokalni izbori u Mostaru nisu ni vrijeme ni mjesto za ideološke podjele na ljevicu i desnicu, nego su i mjesto i vrijeme za zajednički nastup svih probosanskih stranaka i pokušaj "zaustavljanja osovine Čović - Dodik".

Još ranije je dogovoreno da stranke okupljene oko HNS-a, a predvođene HDZ-om izađu zajedno na izbore u Mostaru, a i Srbi, tačnije udruženja koja okupljaju Srbe, okupiće se oko SDS-a i SNSD-a, koji su dogovorili i potvrdili saradnju na sastanku kod Željke Cvijanović, predsjednice Republike Srpske. Predsjedništva gradskih odbora SNSD-a i SDS-a sinoć su održala sastanak u Mostaru, ali do zaključenja ovog broja on nije bio završen.

"Za nas Srbe nema veze što se prave blokovi, mi svoju šansu tražimo u registraciji birača iz inostranstva i njihovom motivisanju da glasaju. Zasad se radi dobar posao i mi vjerujemo da imamo šansu da prođemo u Gradsko vijeće Mostara. I danas SDA ima svog Srbina u Mostaru i sve ostale partije i tako će biti uvijek. Bitno je da se napravi jedinstvena lista i da je što više Srba podrži", rekao je Mladen Krnjeušić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Mostaru.

Kada je riječ o bošnjačkom bloku u Mostaru, juče su se sastali predstavnici SDA, SBB-a, DF-a, SBiH i BPS-a i otpočeli razgovore o aktivnostima koje će preduzeti kako bi se došlo do sporazuma kojim će se napraviti koalicija za zajednički nastup ovih stranaka na izborima 2020. godine.

"U narednom periodu dogovoriće se sastanak gdje će biti pozvane i ostale partije koje egzistiraju u Mostaru. U narednim danima biće dogovoreno da se na nivou gradskih odbora delegiraju eksperti koji bi trebalo da izrade zajedničku platformu o nastupu na izborima u Mostaru", rekao je Anel Kljako, predsjednik Kantonalnog odbora SBB-a, dodajući da će poziv biti upućen Prvoj mostarskoj partiji, Platformi za progres, a zatim i SDP-u i Našoj stranci.

Takođe, naglasio je da će u jednoj fazi razgovora biti pozvani i predstavnici koordinacije Srba da i oni daju svoje mišljenje o ovoj koaliciji, a naredni sastanak bošnjačkih stranaka trebalo bi da bude održan već sutra.

"Ne znam šta ćemo im mi, ali nije problem sjesti i razgovarati. Ne sumnjam uopšte da će oni naći Srbe za listu, proći cenzus i preko količnika dobiti Srbina u Gradskom vijeću Mostara, ali bez obzira na to, mi idemo kako smo se i dogovorili i vjerujem da ćemo preći cenzus, a to što Bošnjaci i Hrvati imaju svoje blokove, to nema veze i neće uticati na nas", rekao je Dušan Golo, predsjednik Koordinacije srpskih udruženja u Mostaru.

Inače posljednji izbori u Mostaru održani su prije 12 godina, a CIK je odlučio da ove godine građani Mostara izađu na glasanje 20. decembra.

Kada je riječ o samom sastavu Gradskog vijeća u Mostaru, u njemu će sjediti 35 vijećnika, s tim da ih može biti najviše 15 iz jednog konstitutivnog naroda, a najmanje četiri te jedan iz reda ostalih. Upravo ova četiri vijećnika rezervisana su za Srbe, a do sada su njih predstavljali uglavnom ljudi sa lista SDA, SDP-a i HDZ-a i za 25 godina nisu potegli nijednom pitanje vitalnog nacionalnog interesa iako su na to imali pravo.